Cartagena concede las primeras licencias para ampliar el campus de la UCAM con 2,2 millones de inversión

Imagen de archivo. Ayuntamiento y UCAM Cartagena firman un convenio en el décimo aniversario de la institución docente - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha concedido las dos primeras licencias urbanísticas del proyecto de ampliación del campus de la UCAM en la ciudad. Las autorizaciones permiten la construcción de un edificio de profesorado y de un edificio de mantenimiento, con una inversión conjunta de 2.231.268 euros y 1.222 metros cuadrados construidos.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que este paso administrativo "es una muestra del compromiso municipal con el desarrollo educativo", con la concesión de estas licencias damos el primer paso tangible de un proyecto que transformará no solo el campus de Los Dolores, sino también la oferta educativa de nuestro municipio.

Por su parte, la presidenta de la UCAM, Mª Dolores García Mascarell, ha señalado que la institución universitaria busca "que Cartagena sea una capital de la formación y la investigación, y que los jóvenes tengan aquí todas las herramientas para labrarse un futuro", además de recordar que el plan de crecimiento prevé una inversión total de unos 50 millones de euros.

Estas licencias son las primeras autorizaciones de un ambicioso plan de modernización que, como anunció Arroyo, ha sido declarado proyecto de Especial Interés. Esta calificación técnica es clave, ya que permite priorizar y agilizar licencias urbanísticas e informes sectoriales.

Al respecto, la alcaldesa ha defendido que "esta declaración no es un simple trámite; es la herramienta que nos permite ir de la mano de quienes quieren generar riqueza en Cartagena, eliminando cuellos de botella administrativos para que proyectos de este calado se conviertan en realidad lo antes posible".

Para el ayuntamiento este proyecto universitario es una actuación de amplio impacto social y urbano y según Arroyo, esta colaboración es fundamental para el impacto social de la zona, "la ampliación de la UCAM supone más alumnos viviendo en nuestros barrios y más consumo local; es una actuación de amplio impacto social y urbano".

Este impulso urbanístico se suma a una serie de actuaciones conjuntas que han reforzado el vínculo entre la institución docente y la ciudad en los últimos meses. Ambas entidades suscribieron un convenio marco de colaboración destinado a desarrollar programas de voluntariado, sostenibilidad y cooperación internacional. En el ámbito social y deportivo, destacan iniciativas como el programa "Walking Fútbol", desarrollado junto al Observatorio Municipal de la Actividad Física, y la participación activa de la universidad en eventos de calado local como la feria de empleo joven ITINERE 2026 o las Miniolimpiadas ICUE para el fomento de la inclusión.

Asimismo, el Ayuntamiento ha complementado esta expansión privada con inversiones públicas en el entorno de Los Dolores, incluyendo la mejora de los accesos mediante un nuevo carril bici, la adecuación de la rotonda de entrada al campus y la modernización de las paradas de transporte público.