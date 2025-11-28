Cartagena declarará de interés público el campus de la UCAM para acelerar las inversiones en la ciudad

Cartagena declarará de interés público el campus de la UCAM para acelerar las inversiones en el municipio - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

El Ayuntamiento de Cartagena va a declarar de interés público municipal las actuaciones en el campus de la UCAM del barrio de Los Dolores para facilitar la ampliación prevista por la universidad en la ciudad. Esta decisión ha sido trasladada por la alcaldesa, Noelia Arroyo, a la presidenta de la UCAM, María Dolores García, en una reunión de trabajo, esta semana, en la que se han analizado los planes de inversión en el campus y las fórmulas de colaboración entre ambas instituciones para mejorar los servicios a los estudiantes y reforzar la vida universitaria en Cartagena.

En el encuentro se ha repasado el plan de crecimiento que la UCAM mantiene en el municipio y que fue presentado a la alcaldesa en 2023 que, con una previsión de inversión de unos 50 millones de euros, pretende para ampliar el campus de Los Dolores para triplicar el número de alumnos y desarrollar nuevas titulaciones, especialmente en el ámbito de las Ciencias de la Salud y de la Actividad Física y el Deporte, además de impulsar la atracción de alumnado extranjero y la construcción de residencias universitarias, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La declaración del campus como de interés público municipal "permitirá priorizar y agilizar los trámites administrativos vinculados a las futuras inversiones de la UCAM, desde licencias urbanísticas hasta autorizaciones de obra y otros informes sectoriales necesarios para la ampliación de edificios docentes, equipamientos deportivos y nuevos servicios universitarios", han indicado. El objetivo es que la universidad pueda ejecutar con mayor seguridad jurídica y en menos tiempo sus proyectos de crecimiento en Cartagena.

La presidenta de la institución universitaria, Mª Dolores García Mascarell, ha mostrado su agradecimiento "a la alcaldesa, Noelia Arroyo, y al Ayuntamiento de Cartagena por esta decisión, que muestra confianza y visión, ya que se evitarán demoras en nuestras inversiones, con las que queremos crecer, no ya en edificios, sino en servicio a la sociedad".

En este sentido, ha adelantado que la UCAM pretende "triplicar el número de alumnos, especialmente atrayendo más talento internacional, en lo que supone sin duda una fuerte apuesta por Cartagena".

Durante la reunión se han estudiado los avances en los servicios a los estudiantes, como la línea Universidades de autobús municipal recientemente creada por el Ayuntamiento y mejoras ya realizadas en el entorno del campus, como los accesos viarios y el carril bici que conecta Nueva Cartagena con la sede universitaria de Los Dolores, actuaciones en las que el Ayuntamiento y la UCAM ya han colaborado a través de la cesión de suelo y la financiación de obras.

Ambas instituciones han abordado nuevas formas de colaboración para reforzar los servicios a los estudiantes y la dinamización universitaria, en línea con el convenio marco firmado a comienzos de este año, que contempla proyectos conjuntos en materia de formación, voluntariado, deporte, sostenibilidad y cooperación internacional. Este año, UCAM Cartagena celebra su décimo aniversario, con más de 1.600 estudiantes procedentes de 40 nacionalidades.