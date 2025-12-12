Cartagena dirigirá un grupo de acción rápida de Veolia para infraestructuras del agua ante inundaciones

La alcaldesa Noelia Arroyo durante el brindis de Navidad celebrado por la compañía en su sede de la ciudad, en Casa Dorda, que contó con la presencia del consejero delegado de Veolia en la Región de Murcia, Juan José Alonso - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Cartagena será el centro operativo de un grupo de acción rápida creado por Veolia para actuar ante episodios de inundación en infraestructuras del agua en toda la Región de Murcia. Así lo anunció la alcaldesa Noelia Arroyo durante el brindis de Navidad celebrado por la compañía en su sede de la ciudad, en Casa Dorda, que contó con la presencia del consejero delegado de Veolia en la Región de Murcia, Juan José Alonso.

Según explicó la alcaldesa, Veolia ha puesto en marcha "un plan de actuación que permite movilizar todos sus medios de la Región para desplazarlos a dónde hagan más falta", lo que convierte esos recursos "en un grupo de acción rápida en caso de inundación".

La coordinación del sistema se realizará desde Cartagena. "Desde aquí se controlará todo el sistema a través de la red de sensores instalada en nuestro municipio, la información de otros municipios y datos de satélite", señaló, subrayando que ese seguimiento permitirá "anticipar situaciones de riesgo y preparar la respuesta con antelación. El centro de Cartagena será el encargado de activar y dirigir esos recursos a donde sean necesarios dentro de la región y fuera de ella, si es necesario ayudar a otros municipios", indicó la alcaldesa.

Todos los medios se coordinarán desde el hub de Veolia en Cartagena, integrado en la nueva Unidad de Emergencias del Agua puesta en marcha en la Región de Murcia. Esta unidad combina un centro digital operativo 24 horas desde Cartagena, un almacén logístico regional y equipos distribuidos por distintos municipios, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta ante DANAS y otras emergencias relacionadas con el ciclo integral del agua, según detalló Alonso.

El responsable de la empresa hizo balance del trabajo desarrollado por la compañía a lo largo del año y subrayó "el compromiso de Veolia, que se ha intensificado tanto con las entidades del tercer sector como con el crecimiento económico y la mejora del servicio, teniendo siempre en cuenta que aplicamos criterios de sostenibilidad a todo lo que hacemos" .

En su intervención, la alcaldesa se refirió también a la necesidad de seguir invirtiendo en el ciclo integral del agua. "Hablar de agua es hablar de eficiencia en todo el ciclo, desde la distribución hasta la recuperación, y en Cartagena estamos haciendo los deberes con proyectos como el PERTE del agua", afirmó.

Finalmente, aludió a la situación del sector agrícola del Campo de Cartagena y al impacto de las decisiones sobre el trasvase. "Nuestra agricultura está gravemente amenazada por los recortes del trasvase y el próximo año debemos mantener la defensa frente a medidas que podrían dejarnos con solo una cuarta parte del agua que necesita el campo", concluyó.