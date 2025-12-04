Cartagena enciende su Navidad este viernes con un espectáculo lumínico con 220 drones desde la explanada del Puerto

Cartagena iluminada en Navidad-Archivo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Cartagena arranca la Navidad 2025 este viernes 5 de diciembre, a las 19.00 horas, cuando se encenderá el alumbrado instalado por el Ayuntamiento de Cartagena con un espectáculo lumínico de drones desde la explanada del Puerto. Esta será la principal novedad en esta jornada que dará el pistoletazo de salida a la Navidad y que también contará con el concierto del coro Russingers y un espectáculo pirotécnico, un castillo de fuegos artificiales.

Se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Cartagena. Toda la programación navideña está disponible en la web www.navidad.cartagena.es, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha señalado que "en Cartagena está a punto de comenzar la época más mágica del año y en esta ocasión daremos el pistoletazo de salida a la Navidad de una forma que nunca antes se había visto en nuestra ciudad".

Un total de 220 drones y 18 pirodrones crearán desde el cielo de Cartagena un Cuento de Navidad muy especial, en el que los asistentes podrán ver desde la explanada del Puerto hasta 13 figuras diferentes. "Veremos composiciones llenas de luz y color, desde los Reyes Magos hasta Papá Noel, uniendo la fachada marítima con la iluminación de esta original propuesta. Será, sin duda, un momento mágico e inolvidable para toda la familia", ha subrayado la alcaldesa

Antes del espectáculo, los asistentes podrán disfrutar desde la explanada del Puerto del concierto de Russingers, el coro de Russin Vocal Studio, la escuela de canto dirigida por Laura Russin. Con un estilo que fusiona lo mejor del góspel, el soul y el funky, ofrecerán un show en el que sus más de 15 voces se unirán para interpretan diferentes temas navideños, así como una cuidada selección de canciones del pop-rock internacional y el góspel.

La jornada concluirá con un gran espectáculo pirotécnico, un castillo de fuegos artificiales que marcará el inicio de la temporada navideña en Cartagena. Una programación que llevará actividades familiares a todos los barrios y diputaciones del municipio.

MÁS DE 300 ACTIVIDADES

Esta Navidad se celebrarán más de 300 actividades repartidas por todo el municipio. Hasta el 6 de enero, cartageneros y visitantes podrán disfrutar de propuestas de música, teatro, talleres, espectáculos infantiles, exposiciones y las tradicionales citas navideñas en barrios y diputaciones.

La música volverá a ser protagonista con más de 80 conciertos que incluirán desde agrupaciones locales hasta actuaciones navideñas para toda la familia. También se realizarán más de 40 espectáculos, entre funciones teatrales, magia, cuentacuentos y shows familiares.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN TODO EL MUNICIPIO

El Ayuntamiento de Cartagena está culminando la instalación de la iluminación navideña que decorará todo el municipio durante las próximas fiestas y hasta el próximo 7 de enero de 2026. De esta manera, el casco histórico, la zona del Ensache, Litoral y los barrios y diputaciones contarán con diferentes motivos ornamentales de mediano y gran formato, como campanas, bolas de Navidad, regalos, figura de Reyes Magos de más de 8 metros de altura, coronas de los Reyes de más de más de 4 metros, estrellas fugaces, entre otros.