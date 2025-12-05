Cartagena luce esta Navidad con 30.000 plantas y decoración sostenible - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Cartagena recibirá la Navidad con más de 30.000 plantas que el servicio municipal de Parques y Jardines, ha comenzado a plantar como parte de la ambientación navideña del municipio.

Este año se han incorporado nuevas variedades ornamentales, entre ellas brassica olearacea, ciclamen rojo y blanco, poinsettia rosa y blanca, así como ejemplares de abies normandiana y gold great, que contribuirán a crear composiciones florales más diversas y vistosas, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Como novedad, la campaña navideña incluye decoraciones elaboradas con madera reciclada, como ejemplo del compromiso con la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos.

La decoración navideña se amplía además con nuevos elementos ornamentales distribuidos por distintos espacios del municipio, entre ellos los conos con ciclamen rojo y blanco instalados en Plaza de España y en Roche Alto; los árboles metálicos decorados con poinsettia roja y prinsettia blanca en Pozo Estrecho, la rotonda del Escudo y el Belén Municipal; así como las estructuras piramidales situadas en Plaza San Francisco y en la Plaza del Ayuntamiento. Además, tres fuentes de la ciudad se llenarán también de flores: la de calle Carlos III, la de Plaza de España y la de la Alameda de San Antón.

En barrios y diputaciones se planta también flor de Navidad, con el objetivo de que la ambientación navideña llegue a todos los núcleos del municipio. Además de estas actuaciones especiales por las fiestas, el Ayuntamiento mantiene sus trabajos habituales de conservación y cuidado de las zonas verdes y elementos vegetales del municipio.