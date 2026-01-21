Cartagena prepara en Roma un encuentro internacional sobre recuperación y gestión de espacios arqueológicos

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en el Coliseo de Roma - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cartagena ha participado en ArcheoSite, el Congreso Internacional de referencia sobre recuperación del patrimonio, celebrado en Roma y que ha contado con presencia de expertos de 13 países, al que ha asistido la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La visita ha servido para exponer la experiencia de la ciudad a través del modelo de 'Cartagena Puerto de Culturas' y avanzar en la organización de un congreso internacional que Cartagena prevé celebrar en octubre, con motivo del 25 aniversario de la creación del consorcio municipal, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Arroyo ha mantenido un encuentro de trabajo con el director del Parque Arqueológico del Coliseo, Simone Quilici, y con el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, además de participar en las sesiones con representantes y expertos de distintos países.

Para Félix Palma "probablemente Cartagena sea una de las ciudades que ha conseguido resurgir gracias a la valorización de su patrimonio arqueológico". El director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha añadido que, desde su ciudad, "intentamos seguir sus pasos".

Por su parte, Simone Quilici ha señalado que "España y Cartagena son una gran oportunidad para aprender aquí en Italia". Además, ha defendido el intercambio entre experiencias mediterráneas en lugares como ArcheoSite, "un foro para profundizar en temas de conservación, valorización, pero también de comunicación de sitios arqueológicos".

Este congreso, organizado por el Parque Arqueológico del Coliseo y el Ministerio de Cultura de Italia, centra su contenido en 'El Presente de la Arqueología. Protección, Gestión y Valorización de Yacimientos Arqueológicos entre Europa y el Mediterráneo'. El programa reúne a ponentes de 13 países y cuenta con la participación de 58 instituciones, entre ministerios, direcciones generales, parques arqueológicos, museos nacionales, universidades y misiones internacionales. En el caso español, el congreso ha invitado a las ciudades de Mérida y Cartagena.

Las sesiones sirven para profundizar en la protección y restauración de yacimientos; y Cartagena interviene para presentar su modelo de gestión integral del patrimonio. La agenda incluye, además, visitas técnicas a espacios patrimoniales de Roma.

La alcaldesa ha apuntado que el encuentro internacional que prepara en la ciudad coincide con el 25 aniversario de la sociedad municipal 'Cartagena Puerto de Culturas', que celebrará la efeméride con la apertura al público de nuevos espacios expositivos.