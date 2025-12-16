Cartagena prevé un nuevo récord de cruceros en 2026 con más de 285.000 pasajeros y 200 escalas

El presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, en rueda de prensa - APC

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El puerto de Cartagena prevé recibir más de 285.000 cruceristas y 200 escalas en 2026, lo que supondrá un "nuevo máximo histórico" para la ciudad, tras cerrar 2025 como el mejor año de cruceros de su historia, con más de 257.000 pasajeros y 185 buques, según informaron fuentes de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) en una nota.

"Cartagena vive su mejor momento como destino de cruceros. En 2025 hemos batido el récord histórico y las previsiones para 2026 son todavía mejores: más escalas, más pasajeros, nuevas navieras y una clara apuesta por el segmento prémium y de lujo", ha destacado el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández.

El crecimiento previsto para 2026 se apoya en la llegada de 42 buques diferentes, más de la mitad pertenecientes a los segmentos prémium y de lujo, caracterizados por un mayor poder adquisitivo y un impacto económico más elevado en la ciudad.

Entre los hitos del próximo año destacan 13 primeras escalas, de las que el 50% corresponden a buques de lujo y tres nuevas navieras que se estrenarán en Cartagena, Ambassador Cruise Line, Four Seasons Yachts y VidantaWorld. Además, se esperan 35 dobles escalas, nueve triples y dos cuádruples.

Casi todos los meses del año registrarán primeras escalas, resultado de una estrategia iniciada hace más de 25 años, basada en la colaboración institucional, la promoción internacional y la apuesta por la integración puerto-ciudad.

Hernández ha remarcado que "las navieras eligen Cartagena porque somos un puerto histórico con infraestructuras modernas, una terminal integrada en la ciudad y una oferta turística única a pocos metros del muelle".

Al hilo, ha añadido que "decisiones clave como la construcción del Muelle de Cruceros Juan Sebastián Elcano, la ampliación de la línea de atraque, la mejora de accesos y la creación de espacios urbanos abiertos al crucerista se traducen hoy en más escalas, más primeras visitas y un mayor retorno económico para la ciudad".

En este sentido, la APC ha recordado que más del 50% de los visitantes internacionales llegan a Cartagena a bordo de cruceros, "confirmando el papel del puerto como puerta de entrada al turismo internacional y motor económico del comercio, la hostelería y los servicios locales".

"Seguiremos creciendo, pero creciendo bien, con calidad, sostenibilidad y una experiencia única para quienes nos visitan por primera vez. Cartagena se abre al mundo y el mundo está descubriendo Cartagena", ha agregado el presidente de la APC.

DESTINO INTERNACIONAL Y SOSTENIBLE

El perfil del crucerista que llegará a Cartagena en 2026 será mayoritariamente procedente de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, con un nivel económico alto y una preferencia por destinos accesibles, auténticos y con una oferta cultural concentrada.

El compromiso con la sostenibilidad también gana peso en las previsiones: cinco buques propulsados por GNL realizarán 26 escalas en 2026, alineado con las tendencias globales de reducción de emisiones y mejora ambiental en el sector de cruceros.

MEDCRUISE Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La celebración en Cartagena de la 66ª Asamblea General de MedCruise ha sido uno de los grandes impulsores de este crecimiento. La ciudad reunió a más de 150 profesionales del sector, entre ellos 26 ejecutivos de veinte compañías de cruceros, medios internacionales y líderes de la industria.

"Cartagena nunca había reunido a tantas navieras conociendo el destino al mismo tiempo. Nuestra presencia activa en ferias y la organización de eventos estratégicos han sido decisivas para el crecimiento actual y futuro", ha afirmado Hernández.