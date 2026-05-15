Cartagena protagoniza la III edición de la campaña de promoción turística en Redes Sociales Feel On

Presentación de la campaña de promoción turística en Redes Sociales Feel On - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena se suma al uso de las redes sociales para llegar más lejos en la promoción turística de la ciudad respaldando el proyecto 'Feel on Cartagena', que tras haber pasado por Granada y Mallorca, ha elegido la ciudad portuaria para celebrar su tercera edición.

El evento, cuyo objeto es mostrar al mundo la historia, cultura y gastronomía del municipio, se celebra del 21 al 24 de mayo, días en los que se seis cuentas de instagramers viajeros con perfiles en Tik Tok, Instagram y Youtube, recorrerán la ciudad y La Manga, con un viaje en barco incluido, para mostrar "la verdadera esencia de Cartagena", según han informado desde el Consistorio.

Así lo ha explicado la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez, durante la presentación de Feel on Cartagena, en la que ha estado acompañada por Inés Pradas, organizadora del evento con su cuenta @descubriendomundojuntos.

Para la edil, "no se puede obviar que hoy en día, una de las formas más rápidas de llegar a todo el mundo y darnos a conocer es a través de las redes sociales, por tanto, este tipo de eventos tiene que formar parte de nuestras campañas de promoción turística".

Además de la organizadora, en el evento participan otras cinco cuentas, @twoarehere, @rodcar_life, @viaje_potaje, @our_littleword, y @ana_zapatillas. Se trata de creadores de contenido de viajes de toda España que durante esos días podrán vivir la ciudad desde dentro y enseñarla de una forma "real, cercana y auténtica".

"Entre las seis sumamos más de un millón de seguidores y más de 30 millones de visitas al mes", ha señalado Inés Pradas, destacando que "Cartagena es mucho más que playas, es historia, cultura, gastronomía, tradición, paisajes y experiencias que merecen ser descubiertas, tiene todo para convertirse en uno de los grandes referentes turísticos de España".

Con esta intención, el Ayuntamiento ha apostado por este proyecto desde el principio junto a empresas, hoteles, restaurantes y patrocinadores, "demostrando que la colaboración público privada funciona y es clave para seguir impulsando el turismo y mostrando todo el potencial que tiene esta ciudad", ha explicado Beatriz Sánchez.