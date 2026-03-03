Cartagena Puerto de Culturas ofrece un 30% de descuento para formar parte de su Club Amigo - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Cartagena Puerto de Culturas, que cumple 25 años, ofrece un 30% de descuento para formar parte de su Club Amigo o del Club Familia hasta abril. Esta promoción incluye acceso ilimitado durante un año a los museos gestionados por Cartagena Puerto de Culturas y al Ascensor Panorámico.

Desde sus inicios ha trabajado con la idea de que la ciudadanía no solo conozca su historia, sino que la viva, la disfrute y se sienta parte de ella. Y ahora, para celebrar este aniversario tan especial ofrece esta promoción pensada especialmente para los cartageneros.

Además, quienes se sumen a esta promoción podrán disfrutar de dos actividades culturales gratuitas a elegir entre una programación pensada para todos los públicos, como visitas exclusivas nocturnas, rutas temáticas, experiencias de escape room o la propuesta 'Música al atardecer desde el mar', entre otras.

Durante todo este año los miembros del club contarán con un 50% de descuento en entradas para visitas teatralizadas, una de las actividades favoritas del público por su manera única de viajar al pasado.

Una invitación abierta a disfrutar de la cultura tantas veces como se quiera. El carné individual tendrá un precio especial de 28 euros y el familiar 45,50 euros, según informa el Ayuntamiento de Cartagena en un comunicado.

La promoción marca el inicio de un año lleno de novedades, con propuestas que apostarán por la participación local, la innovación y la calidez humana.