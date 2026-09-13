Cartagena reduce un 73% los casos de abandono educativo temprano y refuerza la prevención del absentismo

Escuela Infantil Parque Rosa, recientemente inaugurada con todas sus plazas gratuitas. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha, coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027, la campaña '¿Estás ready? Comenzamos. No lo dejes', dirigida especialmente a jóvenes y familias para recordar la importancia de mantener la asistencia a clase desde el comienzo del curso y prevenir situaciones de absentismo escolar.

La campaña ya está presente en los autobuses de las líneas 5 y 7 y en mupis del municipio y llegará también a los centros educativos mediante carteles, calendarios y diferentes actividades.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere reforzar el mensaje de que la prevención comienza desde las primeras faltas de asistencia y que la implicación de las familias, los centros educativos y los servicios municipales resulta fundamental para evitar que un menor termine desconectándose de los estudios.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dictado además un Bando sobre absentismo escolar con motivo del inicio del curso, en el que recuerda a las familias y al conjunto de la sociedad la responsabilidad de garantizar la asistencia de los menores a clase.

73% MENOS DE CASOS DE ABANDONO

Esta campaña se enmarca en el trabajo que desarrolla el Servicio Municipal de Absentismo Escolar y que ha permitido reducir un 73% los casos de abandono educativo temprano registrados por este servicio, que han pasado de 52 en el curso 2024-2025 a 14 durante el pasado curso 2025-2026.

Arroyo ha destacado que se trata de "un dato muy positivo", pero ha advertido de que "no significa que podamos bajar la guardia". "Al contrario, tenemos que seguir trabajando para detectar los problemas cuanto antes y evitar que un menor termine desconectándose de los estudios", ha señalado.

Durante el curso 2025-2026, el Servicio Municipal de Absentismo trabajó con 505 expedientes, de los que 151 correspondían a nuevos casos. De los expedientes cerrados, 87 tuvieron una resolución favorable, al conseguirse que los menores continuaran escolarizados o se incorporaran a algún tipo de formación.

Los casos de absentismo se concentran principalmente entre los 13 y los 15 años, especialmente en 1º y 2º de ESO. Entre las causas aparecen, en muchos casos, dificultades familiares y situaciones de vulnerabilidad, junto a la falta de interés o desmotivación del alumnado.

"Estos resultados demuestran que intervenir a tiempo funciona", ha afirmado Arroyo. "Cuando detectamos las primeras faltas y trabajamos con la familia, el centro educativo y los servicios municipales, tenemos muchas más posibilidades de evitar que el problema vaya a más".

LA POLICÍA LOCAL INTERVINO CON 63 MENORES

La Policía Local, que forma parte de este trabajo coordinado de prevención, intervino en 24 expedientes a petición del servicio municipal y localizó a 63 menores fuera de las aulas en horario escolar. Además, los agentes participaron en 53 charlas de prevención dirigidas a alumnos de 1º de ESO, con las que llegaron a unos 1.200 estudiantes.

El Ayuntamiento ha incrementado además un 150 por ciento desde 2023 el presupuesto destinado a las políticas municipales de prevención del absentismo, con el objetivo de reforzar la detección y el seguimiento de los casos.