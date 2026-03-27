Cartagena sale de madrugada a la calle para vivir con el Cristo del Socorro el inicio de la Semana Santa

Vía Crucis del Cristo del Socorro Semana Santa de Cartagena 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena, ha salido a la calle en la madrugada de este Viernes de Dolores en el primero de los desfiles pasionales del país, el Vía Crucis del Cristo del Socorro.

Envueltos en el rigor y recogimiento que caracteriza a esta procesión y con el único acompañamiento de un tambor con sordina, los tronos del Cristo del Socorro y de la Virgen de la Soledad del Consuelo han recorrido las principales calles del casco histórico de la ciudad.

Como es tradición, el Vía Crucis, a cuya salida ha asistido la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha hecho dos paradas. La primera en la iglesia de Santa María ante la Virgen del Rosell, antigua patrona de Cartagena, y la segunda en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, patrona popular de Cartagena y Alcaldesa perpetua de la misma, donde se ha celebrado una eucaristía, la primera del Viernes de Dolores, con todo el cortejo en el interior del templo.

Posteriormente, se ha realizado la ofrenda de flores en su día grande y canto de la Salve popular, recomponiéndose de nuevo el desfile para volver al lugar de origen, la calle del Sepulcro, en el entorno de la Catedral.