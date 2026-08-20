Cartagena trabaja con la Comunidad y las federaciones para atraer grandes eventos deportivos nacionales

El director general de Deportes, Fran Sánchez, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la reunión mantenida recientemente con las federaciones deportivas. - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena han mantenido una reunión de trabajo con las federaciones de Baloncesto y Gimnasia de la Región de Murcia para abordar la posible celebración de futuras competiciones deportivas nacionales en la ciudad.

El encuentro ha contado con la participación de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el director general de Deportes, Fran Sánchez; el presidente de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, Juan Carlos Hernández; y la presidenta de la Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, María Ángeles Díaz.

Durante la reunión, los participantes han analizado distintas líneas de colaboración relacionadas con competiciones nacionales, especialmente aquellas vinculadas al deporte base, que pueden congregar a deportistas y acompañantes procedentes de distintos puntos de España.

La Comunidad y el Ayuntamiento han señalado que estos eventos pueden tener incidencia en sectores como la hostelería, el comercio y el alojamiento, además de contribuir a la promoción de Cartagena y la Región de Murcia como destinos para la celebración de competiciones deportivas.

El director general de Deportes, Fran Sánchez, ha destacado que "Cartagena reúne todas las condiciones para seguir consolidándose como una de las grandes sedes del deporte nacional", y ha citado entre ellas sus instalaciones, experiencia organizativa y capacidad para acoger competiciones.

Asimismo, ha señalado que "la Comunidad Autónoma va a seguir trabajando de la mano del Ayuntamiento de Cartagena y de las federaciones deportivas para identificar nuevas oportunidades y atraer grandes eventos nacionales".

La estrategia contempla mantener la colaboración con las federaciones deportivas para conocer los calendarios nacionales y las necesidades organizativas de las distintas modalidades y estudiar nuevas oportunidades para la celebración de competiciones en Cartagena.