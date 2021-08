Cartagena tramita 160 certificados del IMV y destina 100.000 euros a unas ayudas del Gobierno "que no llegan"

MURCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cartagena viene destinando 100.000 euros al año para que el personal propio de la concejalía de Servicios Sociales tramite los 160 expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que han salido adelante en Cartagena para sostener y ayudar a familias vulnerables. "Y lo estamos haciendo pese a no contar con los anunciados fondos del Estado", ha recordado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

"Esto supone una tercera parte de lo que destinamos al servicio de comidas a domicilio para personas mayores y dependientes, o la mitad de lo que dedicamos al programa de atención y prevención a menores", ha explicado la alcaldesa, que insiste en que el Gobierno de España debe cubrir los gastos que los ayuntamientos estamos soportando para tramitar estas ayudas sociales.

Desde hace más de un año son los ayuntamientos los que gestionan el IMV, y las corporaciones locales vienen avisando de que la gestión de este tipo de ayudas que están asumiendo supone una carga financiera más que vienen ejecutando sin recursos extraordinarios, "y que se suma a todas los gastos extraordinarios que ya venimos asumiendo los ayuntamientos en este año y medio de pandemia", recuerda Arroyo.

"Pese a que no recibimos nada, estamos colaborando porque forma parte de nuestra política social, y más en época de pandemia, pero dedicamos personal y horas de trabajo que no se están compensando", sostiene Arroyo, que recuerda que el Ayuntamiento de Cartagena nunca ha recibido nada de los 700.000 euros que supuestamente iba a destinar el Gobierno de España a cubrir las necesidades sociales provocadas por la pandemia de COVID-19. "No hay fondo, no ha llegado ni un euro, y sí mucho humo que es lo que vende este gobierno", sostiene la alcaldesa.

La cifra total de esta gestión por parte del consistorio cartagenero ronda los 100.000 euros, que incluye los gastos de burocracia y personal que requiere su tramitación por parte del funcionariado público local. Se han dedicado en torno a 960 horas al trimestre por el personal de Servicios Sociales.

"Esto en un trimestre supone 25.000 euros que en un año serían 100.000 euros, que estamos asumiendo desde el Ayuntamiento porque seguimos son percibir ni un euro de ese fondo extraordinario del Covid anunciado por el Gobierno de España", ha criticado la alcaldesa, Noelia Arroyo, que acusa al Gobierno de Sánchez de dejar a las Comunidades y a los Ayuntamientos abandonados a su suerte en la gestión de la pandemia.

La alcaldesa ha lamentado que la gestión de estas ayudas, que son muy necesarias para las familias más vulnerables, no pueden mantenerse 'sine die' por parte de los ayuntamientos "que tenemos que asumir reforzando las plantillas municipales y con unos gastos extraordinarios que no nos compensan".