Cartagena trasladará este miércoles su cultura gastronómica a la Feria de Málaga

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena llevará este miércoles, 20 de agosto, su riqueza gastronómica a la Feria de Málaga, en el marco de una acción de promoción que tendrá lugar en el recinto ferial y estará dirigida a representantes de la sociedad empresarial y el sector turístico y cultural de la ciudad andaluza, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Durante el acto, que tendrá lugar a partir de las 14.30 horas, se proyectarán vídeos promocionales de Cartagena y se ofrecerá un menú elaborado con productos locales, destacando especialidades como los salazones, el pescado fresco y el tradicional 'garum' --antigua salsa romana hecha a base de pescado fermentado en salmuera--, así como la marinera y el caldero.

"Esperamos que este encuentro no solo permita mostrar nuestra identidad culinaria, sino también abrir nuevas vías de colaboración y promoción mutua con Málaga, con el objetivo de consolidar alianzas y visibilizar nuestro patrimonio urbanístico, museístico y gastronómico", ha remarcado la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez.