Cartagena ultima los preparativos para acoger la Ocean Race Europe del 23 al 26 de agosto

Cartagena está preparada para convertirse, del 23 al 26 de agosto, en el punto neurálgico de la vela internacional con la llegada de la Ocean Race Europe, la regata oceánica más prestigiosa del continente - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cartagena está preparada para convertirse, del 23 al 26 de agosto, en el punto neurálgico de la vela internacional con la llegada de la Ocean Race Europe, la regata oceánica más prestigiosa del continente, que hará escala en el Puerto de Cartagena durante cuatro días, y que supondrá uno de los mayores escaparates internacionales que ha tenido la ciudad en el ámbito deportivo y turístico.

"Cartagena vivirá uno de los mayores eventos deportivos internacionales que hemos acogido", ha destacado la alcaldesa Noelia Arroyo, quien ha subrayado que "durante esos días, el Puerto de Cartagena será el centro de atención de miles de personas y medios de comunicación de todo el mundo".

Para la alcaldesa, la cita es una ocasión inmejorable para mostrar "todo lo que somos: una ciudad con una historia milenaria, un patrimonio extraordinario, una gran oferta cultural y, sobre todo, una ciudad capaz de organizar grandes citas internacionales con todas las garantías".

Durante los 4 días de la escala, la organización de Ocean Race Europe, con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y de la Comunidad Autónoma, creará un espacio lúdico y náutico en toda la zona del frente portuario, desde la Cola de Ballena, hasta la terminal de cruceros, con actividades de ocio, con eventos culturales y deportivos relacionados con el mar y su conservación. Además, habrá encuentros con los equipos participantes para acercar la regata a la ciudadanía y a los visitantes.

CONEXIÓN CON EL MAR Y LA NÁUTICA

Cartagena ha sido elegida como una de las escalas clave de esta edición de la Ocean Race Europe, en la que participan barcos IMOCA, auténticos prodigios de la ingeniería náutica, que representan la vanguardia de la navegación oceánica.

"La llegada de los IMOCA conecta con algo muy nuestro, como es la tradición marinera y la pasión por la vela que siempre ha tenido Cartagena, pero también con la industria y la ingeniería relacionada con el mar. Queremos que cartageneros y visitantes lo vivan y lo disfruten, porque esta regata no es solo una competición, es también una fiesta del mar", ha añadido Arroyo.

UN REFERENTE PARA LOS DEPORTES ACUÁTICOS

La alcaldesa también ha recordado que Cartagena es hoy un referente en el ámbito náutico y turístico por méritos propios, ya que "tenemos un microclima mediterráneo único, entornos naturales impresionantes para la navegación, playas espectaculares, cultura viva y un rico fondo marino que nos convierte en uno de los destinos favoritos para el buceo en Europa, con joyas como las reservas marinas de Cabo de Palos e Islas Hormigas".

Por todo ello, la Ocean Race Europe será, en palabras de Arroyo, "una gran oportunidad para proyectar la imagen de Cartagena como uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo".