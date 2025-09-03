Cartagena ultima los trabajos de mantenimiento y limpieza en colegios a unos días del inicio del curso escolar - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

El Ayuntamiento de Cartagena ha reforzado los trabajos de mantenimiento y limpieza en los 57 edificios que albergan centros educativos en el municipio ante el próximo inicio del curso escolar 2025/2026, este lunes 8 de septiembre.

El concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, esta visitando estos días los colegios supervisando las labores que se están llevando a cabo para dar la bienvenida a los alumnos en su vuelta al cole. "Durante todo este verano hemos llevado a cabo inversiones por valor superior a los 360.000 euros, y también la Comunidad Autónoma ha actuado en cinco centros para retirar el amiento, con inversiones superiores a 1.300.000, todo ello para que los alumnos y alumnas vuelvan a sus aulas, aprendan y disfruten en las mejores condiciones", ha señalado Jáudenes, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Según ha informado el edil, el número de horas de trabajo al año destinadas a la limpieza en colegios en Cartagena asciende a 154.210, que son realizadas por 200 trabajadores entre personal de limpieza y peones de cristales. Todo esto supone un total de 4.694.047 euros anuales dedicados a limpieza de centros escolares.

Además, el edil también ha comprobado el estado de las Escuelas Infantiles Municipales que, como anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, en Navidad, este curso serán gratuitas. Esta gratuidad, junto con la reducción del coste de matrícula, supondrá un ahorro añadido de 500.000 euros para las familias en un servicio que cuesta al Ayuntamiento 8 millones de euros.