Carthagineses y Romanos se reinventa en su Año de Tregua con la retransmisión de sus actos por Internet

CARTAGENA (MURCIA), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de Carthagineses y Romanos toman un año de tregua y se adaptan a la situación generada por la crisis sanitaria del covid-19, por lo que desde la Federación de Tropas y Legiones han decidido reinventarse y retransmitir cortometrajes de todos sus actos a través de Internet.

Además, en esta ocasión el cartel es virtual y va variando sus imágenes del fondo, informaron fuentes municipales en un comunicado.

"Todos nos hemos concentrado en la batalla contra el virus y nuestros festeros han decidido decretar un año de tregua", ha señalado la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien además ha asegurado que "aun así los festeros no se han retirado; actuaron con seriedad y suspendieron pronto la celebración de las fiestas. Han demostrado la generosidad de siempre, entregándonos seis toneladas de alimentos al dispositivo de social de emergencia".

La Federación de Tropas y Legiones insiste a sus festeros en que no se vistan y no hagan reuniones ni celebraciones. Aunque "las precauciones no van a impedir que la fiesta esté presente este año en Cartagena", ha anunciado el presidente de la Federación , José Antonio Meca.

"Hay tregua para la batalla, pero no para la imaginación y la fiesta estará presente de manera virtual, ingeniosa y segura", ha anunciado.

La presentación del cartel y las novedades de este año se han anunciado este viernes, 28 de agosto, en un acto en el que han estado presentes la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, José Antonio Meca, y David, el creador del cartel de este año.

RETRANSMISIÓN DE LOS ACTOS

Cada día se emitirá el acto correspondiente mediante cortometrajes grabados en el propio patrimonio de Cartagena. Se retransmitirá a las 21:00 horas, diariamente, a través de redes sociales y de la página web de la Federación de Tropas y Legiones.

"Nunca se han podido realizar los actos en estos escenarios, pero este año hemos elegido estos lugares para celebrar y grabar los actos", ha señalado Meca, quien ha aclarado que "se han grabado anteriormente, durante los meses julio y agosto, cumpliendo con la normativa de seguridad".

CARTEL

Se trata de un cartel que, al ser virtual, varía sus imágenes de fondo. Su creador, David, ha puntualizado que "es un orgullo tener la oportunidad de hacer este documento gráfico que perdure en la historia de los Carthagineses y romanos, aunque después de 30 años tengamos que vivir las fiestas desde el sillón".

En el cartel se hace referencia a la funda de la espada, puesto que este año las espadas estarán guardadas. "Aunque siempre cercanas, más a nuestros corazones que a nuestras manos, en estas fiestas las espadas quedarán guardadas, durmiendo, hasta que las vuelvan a llamar. Si no hay guerra, reposarán en sus fundas, claras protagonistas en tiempo de tregua", ha reflexionado David.

Además destacan dos lirios de la paz, simbolizando a las Tropas y a las Legiones y en el fondo se pueden contemplar imágenes simbólicas como el Teatro Romano, un carro romano, las caras de los personajes actuales y la puerta de Qart Hadasht.

Se han diseñado unas camisetas especiales con el lema "el año de la tregua" que están a disposición de los festeros y cualquier persona que quiera unirse a la causa para salir a la calle vistiendo dicha camiseta. Eso sí, se recuerda guardar siempre la distancia de seguridad, evitar aglomeraciones y ser responsable.

Como cada año, tendrá lugar la tradicional donación de Sangre. En esta ocasión el viernes, 18 de septiembre, en el centro de salud del Barrio de la Concepción, a partir de las 17.30 horas.

#ELAÑODELATREGUAMMXX

A través del hastag #ELAÑODELATREGUAMMXX, la Federación invita a toda a la ciudadanía a vestirse de festero en su casa y subir la foto, acompañada del hashtag, a redes sociales.

También anima a engalanar la ciudad con banderas de los grupos, Consejo, Senado, y cualquiera que represente a las fiestas de Carthagineses y Romanos.