Edificio Telefónica - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 67 inmuebles de Murcia se han incorporado al catálogo de elementos protegidos en la tercera sesión del Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural. Se trata de cuarenta 44 edificios del centro-este y 23 del centro-oeste, entre ellos se encuentran Casa Pedreño, Casa Jabonerías, Radio Murcia, Telefónica, el Hotel Hispano, el Cine Coy, Café de Alba y Unión y el Fénix.

Su catalogación permitirá reconocer su valor histórico y arquitectónico y establecer qué elementos deben conservarse en futuras obras, como fachadas, cubiertas, estructuras, zaguanes o elementos decorativos, según ha informado el Consistorio.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha presidido la reunión de este órgano que permite dar a conocer los proyectos municipales, escuchar a profesionales y entidades y sumar sus aportaciones a la protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico y paisajístico de Murcia.

De igual manera, el Consejo también ha estudiado cómo instalar placas solares y ascensores en edificios históricos sin dañar los elementos protegidos. En el caso de las placas, se busca reducir su impacto sobre las cubiertas y la imagen de los inmuebles. Para los ascensores, se plantean soluciones que mejoren la accesibilidad sin alterar fachadas, patios o escaleras de valor. Todo ello con el objetivo es adaptar estos edificios a las necesidades actuales de accesibilidad y seguridad.

TRES PROYECTOS ESTRATÉGICOS

El Consejo ha conocido el estado de tres rehabilitaciones que suman 1.793.480,83 euros y que permitirán recuperar edificios históricos para nuevos usos culturales y sociales.

En el Casino de Torreagüera, el proyecto contempla una inversión de 748.748 euros para solucionar las deficiencias del edificio, reforzar su estructura y mejorar la accesibilidad. La actuación permitirá reabrirlo para actividades socioculturales, conservando elementos originales como el vestíbulo octogonal y la escalera imperial.

También están en marcha las obras de la Ermita del Salitre, adjudicadas por 306.932,85 euros. La intervención recuperará esta capilla del siglo XVIII mediante la consolidación de su estructura y la restauración de fachadas, cubierta, pinturas murales, vidrieras y elementos decorativos. Una vez rehabilitada, tendrá un uso cultural, expositivo y museístico.

El tercer proyecto es la rehabilitación de la Casa Torre Falcón, en Espinardo, con una inversión de 737.799,98 euros. Los trabajos permitirán recuperar esta casa torre del siglo XVIII y adecuar su entorno, conservando un inmueble vinculado a la historia de la pedanía.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

El Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural reúne a representantes municipales, grupos políticos, colegios profesionales, universidades, instituciones, expertos y entidades vinculadas a la conservación del patrimonio. Este espacio permite compartir información, conocer diferentes puntos de vista y mejorar los proyectos con aportaciones técnicas, académicas y sociales. De esta forma, la conservación del patrimonio se aborda con transparencia, diálogo y colaboración.

La alcaldesa ha destacado que "el patrimonio de Murcia es una responsabilidad compartida. Este Consejo nos permite explicar los proyectos, escuchar a quienes trabajan por su conservación y sumar conocimientos para proteger nuestra historia y nuestra identidad".