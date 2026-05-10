La Casa Rubio de El Algar entra en su fase final para convertirse en el "gran referente social y cultural"

La alcaldesa, Noelia Arroyo, supervisa los trabajos de la última fase del proyecto en el que se han invertido dos millones de euros y que dotará al inmueble con una biblioteca municipal, un aula de estudio y otros espacios sociales - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Las obras de rehabilitación de la Casa Rubio de El Algar se encuentran en su recta final, según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante una visita de carácter técnico. El proyecto permitirá destinar este inmueble histórico al uso público y se enmarca dentro de las actuaciones patrimoniales impulsadas por el equipo de gobierno municipal.

La inversión total supera los dos millones y medio de euros. La alcaldesa ha supervisado los trabajos junto al equipo técnico y la empresa adjudicataria, en el marco de las reuniones de seguimiento semanal.

Arroyo ha recordado que se trata de "una actuación muy demandada por los vecinos, históricamente demandada, que ningún gobierno anterior había acometido y que nosotros no solamente hemos impulsado, sino que estamos ejecutando". La regidora ha atribuido la viabilidad del proyecto "a la creación de la oficina de fondos europeos y el plan de intervención de rehabilitación energética PIREP, con fondos europeos y municipales".

Sobre la cuantía invertida, Arroyo ha señalado que da muestra "del alcance de la reforma que estamos llevando a cabo para que el uso sea social y cultural". El edificio contará con "un aula de estudio y biblioteca, una sala de participación social con la asociación de vecinos y la sala de plenos de la Junta Municipal". Además, dispondrá de un área dedicada a museo, lo que permitirá potenciar la "participación cultural que es muy activa aquí en el pueblo".

La alcaldesa ha subrayado el rigor técnico del Ayuntamiento en la ejecución de los trabajos: "Es una actuación muy emblemática por lo que significa este edificio de la Casa Rubio para el pueblo de El Algar y que estamos ejecutando con mucho mimo, con mucho rigor y con mucha responsabilidad". Según el cronograma municipal, las obras avanzan según lo previsto y la regidora ha confiado en que "muy pronto podremos inaugurarla y disfrutarla".