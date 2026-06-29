Casi 500 pacientes oncológicos de la Vega Alta evitan desplazarse a Murcia gracias a un programa de proximidad en Cieza

La consejera de Salud, Isabel Ayala, visita el Programa de Oncología puesto en marcha en el Hospital de Cieza - CARM

CIEZA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Un total de 473 pacientes se beneficiaron en 2025 del programa de oncología de proximidad 'Como en casa en ningún sitio', implantado en el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza para evitar desplazamientos innecesarios hasta el Hospital General Universitario Morales Meseguer, en Murcia, según ha informado la Comunidad.

La iniciativa, que en lo que va de año ya ha sumado 75 nuevos usuarios y cerca de 500 consultas realizadas, permite efectuar de forma descentralizada las revisiones médicas y la administración de terapias a los pacientes del área de Salud IX-Vega Alta, de referencia para los municipios de Cieza, Abarán y Blanca.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha visitado este lunes las instalaciones del centro hospitalario ciezano, donde ha puesto en valor este modelo colaborativo al que ha calificado como una estrategia asistencial "innovadora, eficiente y humanizada" centrada en el bienestar de un perfil de usuario especialmente vulnerable.

El volumen de atenciones registrado supuso un incremento del 20,6% en comparación con 2024, un repunte impulsado por la creación de una nueva agenda clínica especializada en patología oncológica mamaria que se ha sumado a la de tipo digestivo que ya venía operando en el complejo.

Para la ejecución del programa, el Lorenzo Guirao cuenta con la presencia de dos oncólogos médicos dos días a la semana, quienes evalúan la idoneidad clínica de cada caso en coordinación con el servicio de Farmacia --encargado de la validación farmacoterapéutica de la quimioterapia oral e intravenosa de baja complejidad-- y con un equipo de Enfermería que cuenta con formación específica.

Ayala ha remarcado además el carácter participativo de la iniciativa, toda vez que el propio enfermo interviene en la toma de decisiones para determinar, de acuerdo a su autonomía, si prefiere recibir su tratamiento en la capital o en su entorno geográfico más cercano y familiar.

"Estos programas demuestran que el Servicio Murciano de Salud está centrado no sólo en la asistencia médica de calidad, sino en el bienestar del paciente. En este caso, que los pacientes especialmente vulnerables como los oncológicos estén cerca de su domicilio y se les evite desplazamientos innecesarios", ha afirmado.

Como novedad, el Servicio de Farmacia del hospital de Cieza va a incorporar nuevos protocolos de quimioterapia ambulatoria para la administración continua de fármacos durante varias jornadas a pacientes con cáncer colorrectal, gástrico y de mama a través de infusores elastoméricos o bombas de 'cassettes'.

Con este cambio técnico se evitará que los usuarios de la Vega Alta y sus familiares tengan que trasladarse hasta el Morales Meseguer con el único fin de efectuar el recambio de dichos dispositivos de infusión, potenciando la seguridad del paciente y optimizando los recursos logísticos y de transporte sanitario del sistema público.