Casi toda la Región está en aviso amarillo por viento de hasta 70 kilómetros por hora este jueves

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso amarillo por viento del oeste de 70 kilómetros por hora en toda la Región de Murcia, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

En el Altiplano y Noroeste el aviso por viento ha comenzado a las 8.00 y estará activo hasta las 18.00 horas, en el Altiplano este concluirá a las 00.00 horas.

En el caso de la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el aviso amarillo también ha comenzado a las 8.00 y se extenderá hasta las 15.00 horas.