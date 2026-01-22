Casi toda la Región está en aviso amarillo por viento de hasta 70 kilómetros por hora este jueves

Mapa de avisos
Mapa de avisos - 1-1-2
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 22 enero 2026 9:31
Seguir en

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso amarillo por viento del oeste de 70 kilómetros por hora en toda la Región de Murcia, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

En el Altiplano y Noroeste el aviso por viento ha comenzado a las 8.00 y estará activo hasta las 18.00 horas, en el Altiplano este concluirá a las 00.00 horas.

En el caso de la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el aviso amarillo también ha comenzado a las 8.00 y se extenderá hasta las 15.00 horas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado