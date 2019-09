Castejón y concejales expulsados del PSOE anuncian que recurrirán y aseguran que lucharán con "uñas y dientes"

Publicado 21/08/2019 15:12:21 CET

CARTAGENA (MURCIA), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha comunicado este miércoles que tanto ella como el resto de concejales expulsados del PSOE recurrirán la decisión de la Ejecutiva federal del PSOE y que seguirán trabajando por Cartagena. Ha asegurado, asimismo, que el pacto con PP y Ciudadanos seguirá adelante.

"Estamos obsesionados por recurrir, alegar y no entendemos que en cuatro años el Partido Socialista no reaccione ni rectifique". "Somos del PSOE, somos socialistas y vamos a luchar con uñas y dientes", ha manifestado en rueda de prensa, acompañada del resto de concejales expulsados y ataviada con chaqueta roja.

Además, ha indicado que el secretario general del PSRM, Diego Conesa, "nos garantizó que si cumplíamos todas las propuestas, el expediente quedaría en una sanción y que, en ningún caso, quedaría en expulsión".

"Cumplimos todas y cada unas de las recomendaciones de las exigencias que nos hizo el mismo día 17", ha afirmado, "y sin embargo, él (Diego Conesa) no ha cumplido su palabra".

En su cuenta de Twitter, Ana Belén Castejón ha manifestado, igualmente, que recurrirán la expulsión.

El mensaje dice así: "Soy socialista de corazón y voy a seguir siéndolo siempre. Este equipo de concejales está fuerte, unido y con más ganas que nunca de llevar las ideas y políticas socialistas a la práctica. Seguimos trabajando y luchando, como siempre hemos hecho, y recurriremos la expulsión".

Por su parte, el secretario general del PSRM, Diego Conesa, ha insistido, a preguntas de los medios en un acto en Los Urrutias, en que la expulsión de los ediles es "por no cumplir las normas internas del partido, no tener las autorizaciones oportunas para llegar a un pacto, no tener conocimiento los órganos superiores del partido, e incumplir la petición expresa del partido de la ruptura del pacto o la entrega de las actas".

A fecha de hoy, ha continuado, "el PSOE no tiene representación en el Ayuntamiento de Cartagena porque los compañeros han sido expulsados y porque, principalmente, no han entregado sus actas, porque han decidido no entregarlas, hecho que no compartimos pero que respetamos y a partir de ahora, el PSOE, con sus más de mil militantes en Cartagena, seguirá trabajando al servicio de la ciudadanía".