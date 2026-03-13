CCOO pide rescatar el escudo social para "no lastrar el bolsillo de las familias"

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO en la Región de Murcia ha pedido, tras conocerse los datos del IPC del mes de febrero, el rescate de las medidas del escudo social tumbado por el Congreso como son la moratoria de desahucios para familias vulnerables, la garantía de suministros básicos como agua, luz y gas, reforzar la vigente prórroga de gratuidad del transporte público y promover planes colectivos de movilidad. Esto ayudaría, han apuntado, a que "los incrementos de precios que se empiezan a detectar con la invasión de Irán por parte de Israel y Estados Unidos no lastren más, si cabe, el bolsillo de las familias".

Asimismo, han destacado como los precios se mantienen prácticamente estables respecto al mes de enero, ya que no incorporan los efectos del conflicto "que ya se están empezando a ver en la subida explosiva que en los últimos días ha tenido el precio de los carburantes y la electricidad".

Desde el sindicato han asegurado que "esta deriva se traduce en una escalada similar a la que se produjo con el inicio de la guerra de Ucrania y que pronto se sufrirá en los productos que forman parte de la cesta de la compra, debido al incremento de los costes de producción derivados del propio conflicto", según han indicado en una nota de prensa.

Asimismo, han destacado que el incremento salarial medio, según los 33 convenios colectivos que han sido publicados o que tienen efectos económicos en el mes de febrero y que afectan a un total de 74.375 personas, suponen una subida del 2,48 %.

CCOO ha denunciado el papel del sector de suministros de combustibles "que ha impactado inmediatamente en sus precios la subida del barril Brent, cuando sus reservas se adquirieron tres meses antes, donde los precios eran muchos más bajos".