CCOO urge a impulsar medidas para combatir la brecha salarial en la Región de Murcia, que asciende al 27,26%

Cuanto menor es la cualificación profesional mayor es la brecha salarial, según el sindicato

MURCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha urgido este lunes, Día Internacional por la Igualdad Salarial, a impulsar medidas efectivas para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que la Región de Murcia se sitúa, según sus cálculos, en un 27,26%, con una diferencia anual de 5.071,24 euros, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Así, en la Región las mujeres ganan una media anual de 18.598,64 euros y los hombres 23.670,24 euros, un dato al que hay que añadir que las trabajadoras murcianas están por debajo de la media salarial nacional, con 2.414 euros menos (-13%).

Por tramos de edad, la diferencia salarial entre mujeres y hombres en la Región es más acusada entre los 35 y los 44 años, donde la brecha aumenta dos puntos sobre la media y se sitúa en un 29%, y a partir de los 55 años, donde alcanza casi el 30%.

Uno de los datos "más impactantes" para CCOO que en el grupo de ocupaciones de nivel alto --dirección, gerencia, profesiones de la salud, la enseñanza y la ingeniería, administración, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o periodistas-- la desigualdad salarial media es de casi 4.000 euros al año, lo que supone una brecha salarial del 13,7%.

En el grupo de ocupaciones de nivel medio --personas empleadas en contabilidad, atención al público, servicios de restauración y comercio, servicios de salud y cuidados de personas, servicios de protección y seguridad, en trabajo cualificado en el sector agrícola o en la industria manufacturera--, la diferencia media anual es de 5.544,95 euros, con una brecha salarial del 37,46%.

En el grupo de ocupaciones de nivel bajo, que corresponde al manejo operativo de instalaciones y maquinaria, ocupaciones elementales en el sector agrícola y ganadero, el empleo doméstico, la limpieza o la venta callejera, la diferencia salarial alcanza los 8.978,49 euros, lo que supone una brecha salarial del 79,20%.

De esta forma, cuanto menor es la cualificación profesional mayor es la brecha salarial. No obstante, CCOO ha alertado de que si bien la brecha disminuye con mayor nivel formativo, "no es una garantía de que no exista, ni siquiera en los puestos de más alto nivel".

El sindicato también ha advertido de que otros factores como la discapacidad o la nacionalidad aumentan la discriminación hacia las mujeres. En España, la brecha salarial de las mujeres discapacitadas de 16 a 29 años alcanza el 31%. En la Región de Murcia, el salario medio bruto anual que percibieron en 2018 las trabajadoras extranjeras fue un 31,28% menor que el que percibieron las españolas y, en relación a los trabajadores extranjeros, las trabajadoras extranjeras sufren una brecha del 58,26%.

COMPLEMENTOS SALARIALES

En el estudio de los complementos salariales se encuentra, según CCOO, la explicación del alto porcentaje de la desigualdad retributiva en puestos de trabajo equivalente.

En el análisis de la composición del salario bruto mensual en la Región de Murcia se aprecian brechas retributivas "muy grandes", como el 40% de diferencia en los complementos salariales por razón de nocturnidad, turnicidad o trabajo durante el fin de semana, y una brecha del 104,9 por ciento en pagos por horas extraordinarias.

El sindicato ha expuesto que es aún una práctica habitual empresarial masculinizar complementos salariales en función de la presencialidad o la disponibilidad y la estructura patriarcal social asigna a las mujeres las funciones de cuidadoras, por lo que se limita la posibilidad de realización de horas extraordinarias.

TIPO DE JORNADA

Según datos del último cuatrimestre, el 24,5% de mujeres ocupadas en la Región de Murcia tienen un contrato a tiempo parcial, frente al 7,8% de hombres. Esto afecta más las mujeres tanto en el sector público (9%) como en el privado (30%). El trabajo a tiempo parcial recae en las mujeres y, sobre todo, en las jóvenes hasta los 25 años y entre los 35 y los 44 años.

La segunda franja de edad coincide con la etapa de la maternidad y con una posible reducción de jornada por cuidado de menores, lo que indica, en palabras de CCOO, que "la falta de corresponsabilidad por una parte y la falta de servicios públicos para la etapa infantil relega a las mujeres al hogar aunque sea de forma parcial, repercutiendo no solo en el salario sino sobre el desarrollo de su carrera profesional, lo cual afectará a la promoción, ascenso y futuras prestaciones de estas trabajadoras".

A menudo el trabajo a tiempo parcial se combina con un contrato temporal, lo que supone una mayor vulnerabilidad de las personas que tienen esta situación. De hecho, en la Región de Murcia el 63% de las personas contratadas con esta modalidad son mujeres.

SECTORES DE ACTIVIDAD Y TIPO DE CONTRATO

Por sectores de actividad destaca el de industria, en el que la brecha salarial es del 38,3%. Los contratos indefinidos de jornada completa solo representan el 34% de modalidad contractual para las mujeres en la Región, el 64% de los contratos fijos-discontinuos se han realizado a mujeres y el 42% de la totalidad de los temporales.

Según el informe confederal, los salarios medios de las mujeres son inferiores a los de los hombres en todas las comunidades, tanto en el empleo público como en el privado, en todas las ocupaciones, en todos los sectores, en todos los tramos de edad y en todos los niveles de cualificación.

MEDIDAS CONTRA LA BRECHA SALARIAL

Para eliminar la brecha salarial, CCOO ha considerado indispensable la existencia de empleos de calidad, salarios dignos y que "no se obstaculicen políticas efectivas de igualdad", entre los que ha citado los dos reales decretos aprobados en octubre de 2020 sobre los planes de igualdad y la igualdad retributiva. Estos "contribuirán sustancialmente a eliminar las desigualdades y discriminaciones en el ámbito laboral".

Para el sindicato, "son urgentes políticas efectivas que fomenten la corresponsabilidad, y la reversión de los recortes en el sector público", así como "políticas de empleo con perspectiva de género. Por eso desde CCOO hemos hecho importantes aportaciones en materia de igualdad a la Estrategia de Empleo de Calidad que se está elaborando entre el SEF, la patronal y las organizaciones sindicales más representativas de la Región de Murcia".

Desde CCOO se ha apoyado la creación de una línea estratégica para luchar contra la desigualdad de género y se han propuesto acciones de fomento de empleo y de autoempleo para las mujeres y también acciones concretas para las supervivientes de violencia de género. También se ha exigido el aumento de la vigilancia del cumplimiento de planes de igualdad, del principio de transparencia y de los registros retributivos en las empresas, que son las herramientas fundamentales para eliminar la brecha salarial.

Por último, la organización sindical ha hecho hincapié en que la división sexual del trabajo "no es más que el reflejo de los estereotipos de género en una sociedad patriarcal", y que las medidas que se tomen en el ámbito laboral "deben tener una correlación de actuación integral en el sistema educativo, para educar en la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres y no en la formal".