El CEIPBas Isabel Bellvís, punto de recogida de juguetes para los niños con menos recursos de Corvera

Cartel de la recogida de juguetes - COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE

MURCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe ha puesto en marcha una campaña solidaria para que ningún niño de la pedanía murciana de Corvera se quede sin juguete estas Navidades. La iniciativa, bajo el lema 'Ningún niño sin juguete - Corvera Solidaria', busca reunir juguetes nuevos o usados en buen estado para destinarlos a las familias con menos recursos.

La recogida tendrá lugar en el Colegio Isabel Bellvís desde este martes al 12 de diciembre, coincidiendo con el horario lectivo. Desde la cofradía invitan a colaborar con "juguetes que permitan fomentar la ilusión y el bienestar de los más pequeños en unas fechas tan especiales", según han informado en una nota de prensa.

Con esta recogida, la cofradía pretende "reforzar su compromiso con el pueblo corvereño y consolidar su línea de trabajo basada en la solidaridad, la participación y el apoyo a quienes más lo necesitan".

La presidenta, Marga Gil, ha destacado que esta campaña representa "un gesto colectivo de esperanza y unión".