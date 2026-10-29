Los cementerios de la Región de Murcia se preparan para acoger a los visitantes el Día de Todos los Santos

Labores de limpieza en el cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cementerios de la Región de Murcia han desplegado dispositivos especiales de cara a la celebración de la Festividad de Todos los Santos de este domingo. De este modo, los consistorios han realizado limpiezas especiales para este día y han preparado dispositivos de movilidad para facilitar el acceso a los camposantos.

En el caso de Murcia, en el cementerio municipal Nuestro Padre Jesús, los vehículos podrán acceder al estacionamiento interior por las puertas Oeste y Norte, mientras que las del sur permanecerán cerradas al tráfico, con prioridad para las personas con movilidad reducida.

La línea 44 reforzará sus servicios entre la Glorieta y el camposanto los días 31 de octubre y 1 de noviembre, mientras que la Policía Local desplegará 365 agentes, 118 de ellos en el cementerio municipal y sus alrededores y 247 en los cementerios de pedanías. Además, Protección Civil contará con un dispositivo preventivo y Cruz Roja aportará una ambulancia con dos sanitarios del 30 de octubre al 1 de noviembre.

El operativo incluye también el refuerzo de la limpieza y la recogida de residuos, la instalación de seis grupos de aseos portátiles y tratamientos contra el mosquito tigre. La capilla del cementerio permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre y el día 1 se celebrará un concierto lírico a las 11.00 horas y la tradicional misa de Todos los Santos.

CRISANTEMOS EN LOS CEMENTERIOS E IGLESIAS DE CARTAGENA

En los cementerios municipales de Cartagena se han realizado trabajos de mantenimiento y acondicionamiento para esta fecha. Las actuaciones han incluido labores de poda, recorte de setos y limpieza de las zonas verdes y se han plantado crisantemos blancos y amarillos en los cementerios municipales y los maceteros de las iglesias del municipio.

Durante este fin de semana, la Policía Local de Cartagena reforzará sus servicios habituales para controlar el tráfico y facilitar el acceso a los cementerios desde la tarde del viernes hasta la del domingo 1 de noviembre.

La Línea 5, que conecta los cementerios de San Antonio Abad y Los Remedios, y la Línea 7, que pasa por las inmediaciones del cementerio de San Antonio Abad y recorre la ciudad de norte a sur, tendrán una frecuencia de paso de 15 minutos entre las 7.00 y las 15.00 horas, y de 30 minutos a partir de esa hora, al pasar ambas a prestar servicio de festivo.

Además, el paseo Alfonso XIII, en el tramo junto a la calle Ramón y Cajal, albergará desde el viernes 30 de octubre hasta domingo 1 de noviembre el tradicional Mercadillo de venta de flores.

4.000 PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LORCA

En Lorca, el dispositivo especial contempla labores de limpieza, acondicionamiento y señalización, así como la habilitación de más de 4.000 plazas de aparcamiento en las inmediaciones del cementerio de San Clemente distribuidas en solares de las inmediaciones.

El domingo, 1 de noviembre, se reforzará el servicio de la Línea 1 de autobús urbano, que conecta Apolonia con el Hospital Rafael Méndez y da servicio al cementerio de San Clemente, de 9.00 a 15.00 horas

Además, se han llevado a cabo distintas actuaciones de limpieza, acondicionamiento y señalización de los camposantos, así como la organización de un operativo especial de tráfico y seguridad que desarrollarán labores de vigilancia preventiva, regulación del tráfico y atención a los ciudadanos del 31 de octubre al 1 de noviembre.

Por otra parte, se han colocado una veintena de contenedores de residuos de distintas capacidades.

Además, el sábado, 31 de octubre, la línea 1 mantendrá su recorrido y servicio habitual, sin modificaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras comenzó hace semanas a prepararse para esta fecha intensificando sus labores de jardinería, pintura, limpieza o pequeñas reparaciones de albañilería.

Además, durante todo el fin de semana pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad en coordinación con la Policía Local de Puerto Lumbreras con el objetivo de regular el tráfico de vehículos que se desplacen hasta el cementerio, con 600 plazas de aparcamiento de capacidad disponibles.

Asimismo, el cementerio municipal contará con puestos de floristas profesionales durante el fin de semana de Todos los Santos.

En Jumilla, el cementerio contará con un horario especial el día 1 de noviembre ya que abrirá de 8.30 a 00.00 horas. Además, el día 2 se abrirá a las 6.00 horas hasta las 13.00 horas, además de su horario habitual de tardes.

Durante los días previos se ha procedido a la limpieza de los distintos recintos, el pintado de bancos y la reparación de desperfectos en los pavimentos de varias zonas.

El consistorio ha establecido el sentido único hacia el cementerio por la calle Cantarerías para ordenar la circulación, siendo la salida en dirección a Avenida de Yecla de doble sentido.