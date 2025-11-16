El Cendeac lleva 'Islarios de contemporaneidad II. El proyecto del mundo' de Pedro Medina a La Central del Reina Sofía

Cartel de la próxima presentación del libro 'Islarios de contemporaneidad II. El proyecto del mundo' de Pedro Medina en La Central del Museo Reina Sofía. - CARM

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac), del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, presenta el libro 'Islarios de contemporaneidad II. El proyecto del mundo' de Pedro Medina en La Central del Museo Reina Sofía.

Será este martes cuando la librería especializada en el arte y las humanidades del Museo Nacional Centro de Arte acoja el evento en el que Medina presenta sus nuevos islarios de contemporaneidad -género híbrido que ofrecía múltiples perspectivas sobre cada argumento- junto a Miguel Cereceda, Luis Francisco Pérez y Carlos Jiménez.

La nueva publicación del Cendeac recoge la nueva entrega de la investigación de Medina que nace de una vocación transdisciplinar y fue concebida para aventurarse en la complejidad cambiante de la contemporaneidad.

Así, los islarios proponían por un lado un discurso articulado sobre el eje de la continuidad y la claridad, y, por otro, desplegaban metáforas heterogéneas a partir de obras de arte o exposiciones, componiendo un universo insular que exigía una exploración atenta.

Esta forma responde a un análisis que no echa raíces en posicionamientos fijos, sino que surca la corriente de saberes diversos: de la filosofía de la historia a la sociología, de la ontología a la política, de la estética a la ética.

La presentación de la publicación, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar el martes, 18 de noviembre, a las 19.00 horas. Para más información se puede consultar el apartado de 'Agenda' de La Central del Museo Reina Sofía.