Un centenar de menores del municipio se benefician del Programa de refuerzo educativo con voluntariado durante el curso

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 92 niños, niñas y adolescentes del municipio de Murcia se han beneficiado durante el curso 2025/2026 del Proyecto de Refuerzo Educativo y Prevención del Absentismo Escolar con Voluntariado.

Así, esta iniciativa municipal, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia a través de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud junto a la Universidad de Murcia, promueve el acompañamiento educativo, al tiempo que fomenta el voluntariado social para favorecer la igualdad de oportunidades entre menores vulnerables.

El programa ha contado este curso con la participación de 70 voluntarios, que han prestado apoyo a menores escolarizados en 47 centros educativos de 34 barrios y pedanías del municipio.

"Uno de los objetivos fundamentales de este programa es promover el voluntariado. Para el Ayuntamiento de Murcia es una pieza fundamental y, por ello, contamos con tres oficinas de voluntariado con una red de cerca de 400 voluntarios comprometidos, que son el alma de proyectos como éste", valora la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres. Asimismo, ha destacado que este proyecto "constituye una herramienta fundamental para favorecer la igualdad de oportunidades y prevenir situaciones de absentismo y fracaso escolar".

El proyecto tiene como finalidad acompañar a los menores en su proceso educativo, fomentando la adquisición de hábitos de estudio y reforzando competencias que contribuyan a mejorar su rendimiento académico y su desarrollo personal.

Además del apoyo escolar, el programa favorece la creación de vínculos de confianza y cercanía entre voluntarios y participantes, permitiendo así trabajar aspectos relacionados con la autoestima, la motivación o las habilidades sociales.

El perfil del voluntariado que participa en esta iniciativa es muy diverso. En concreto, durante este curso han colaborado 70 personas (59 mujeres y 11 hombres), entre las que se encuentran profesionales jubilados, trabajadores en activo y estudiantes universitarios.

Del total, 18 son alumnos de la Universidad de Murcia. La persona voluntaria de mayor edad tiene 85 años, reflejo del carácter intergeneracional de esta iniciativa que se nutre del compromiso ciudadano.

Uno de los grupos que ha tenido continuidad durante este curso ha sido el formado por adolescentes procedentes de Azerbaiyán, Gaza, Mali, Marruecos, Senegal, Pakistán y Ucrania, cuya principal dificultad radicaba en el desconocimiento del idioma. Acompañados por siete voluntarios, han participado en actividades lúdicas, artísticas y culturales con contenido educativo desarrolladas los sábados en el Centro Cultural Puertas de Castilla.

MÁS DE MEDIO SIGLO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

El Proyecto de Refuerzo Educativo y Prevención del Absentismo Escolar con Voluntariado nació en el curso 1999/2000, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia, una alianza que se mantiene vigente 26 años después.

A través de este convenio, ambas instituciones trabajan conjuntamente en la difusión del programa, la incorporación de nuevo voluntariado universitario y su formación, reafirmando así su compromiso con el cumplimiento del derecho de los menores a acceder a la educación en condiciones de equidad.

El desarrollo del programa ha requerido la coordinación de distintos profesionales y servicios municipales, así como la colaboración de la Universidad de Murcia, para garantizar una atención individualizada a los menores participantes.