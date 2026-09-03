Centenares de vecinos de Archena se suman a la movilización en apoyo a Ceuta

Cientos de vecinos de Archena se concentran en el campo de fútbol municipal 'Andrés Abenza' para expresar su respaldo a Ceuta ante la crisis migratoria - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Centenares de vecinos de Archena se concentraron este miércoles por la tarde en el campo de fútbol municipal 'Andrés Abenza' para expresar su respaldo a Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, según ha informado el Ayuntamiento.

La alcaldesa del municipio, Patricia Fernández, fue la encargada de dar lectura al manifiesto institucional promovido y coordinado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para los consistorios de todo el país.

El acto sirvió para trasladar el apoyo de la población local tanto a los habitantes de la ciudad autónoma, como a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegados en la zona fronteriza.

Durante el desarrollo de la movilización, la regidora mantuvo un encuentro con dos ciudadanos ceutíes residentes en el municipio.

"Ceuta no está sola. Desde Archena queremos trasladar todo nuestro apoyo a los ceutíes y reclamar los medios necesarios para garantizar la seguridad de la ciudad y de nuestras fronteras", afirmó Fernández durante la convocatoria.