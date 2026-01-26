El centenario del nacimiento de Paco Rabal incluye la proyección de un centenar de películas y exposiciones

Imagen De La Presentación De Las Actividades Del Centenario Del Nacimiento De Francisco Rabal - CARM

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha presentado este lunes las acciones para conmemorar el centenario del nacimiento del actor Francisco Rabal, que incluyen la proyección de un centenar de películas, exposiciones o ediciones de libros, con el fin de poner en valor la figura del actor aguileño y preservar y difundir su legado.

En colaboración con otras instituciones, como el Ayuntamiento de Águilas, la Universidad de Murcia o la Filmoteca Española, la Comunidad Autónoma ha diseñado las acciones, que tendrán su gran arranque el 8 de marzo, fecha del nacimiento de Francisco Rabal en 1926, y que se extenderán durante todo el año, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Entre las actividades que ya están en marcha se encuentra la programación de un centenar de títulos en la Filmoteca de la Región de Murcia, que lleva el nombre del actor, así como la difusión de una selección de esta filmografía en otras filmotecas y festivales de cine nacionales e internacionales.

Asimismo, se busca que la obra cinematográfica de Paco Rabal llegue también a distintos municipios en colaboración con ayuntamientos y colectivos vinculados a la actividad cultural y cinematográfica.

También se ofrecerá a los municipios una versión de la gran exposición que está diseñando la Comunidad Autónoma para exhibirse en Murcia y en Madrid, con el archivo fotográfico y sonoro de la familia Rabal que ha sido recuperado.

En concreto, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes ha digitalizado, clasificado y documentado 8.400 unidades entre fotografías en papel, negativos y diapositivas de distintos formatos. Lo mismo ha realizado con el archivo sonoro, que cuenta con grabaciones de alto valor histórico, artístico y documental relacionadas con la actividad profesional, creativa y personal de la familia Rabal.

En este trabajo por traer a la actualidad a uno de los mejores intérpretes de la historia del cine y del teatro del siglo XX, se realizarán dos publicaciones complementarias --una de carácter científico y otra de orientación divulgativa-- concebidas para que los grandes teóricos puedan dedicar textos específicos sobre Francisco Rabal y para difundir el material recuperado de los fondos familiares.

En el plano académico, se convocarán ayudas destinadas a fomentar y reconocer la investigación dedicada al estudio de la figura y la trayectoria de Paco Rabal, y se celebrará este verano en Águilas un curso de extensión universitaria de la Universidad de Murcia dirigido tanto a estudiantes universitarios como a profesionales docentes y público general interesado en áreas vinculadas a la cultura.

ADAPTACIÓN TEATRAL DE LOS SANTOS INOCENTES

Los escenarios teatrales también se suman a la conmemoración con la preparación y estreno de una adaptación de Los Santos Inocentes, realizada por Fernando Marías y Javier Hernández Simón para el grupo de teatro Imagine. Esta producción está concebida como un proyecto artístico y pedagógico que pretende respetar la esencia narrativa del texto original al tiempo que la traslada a un lenguaje escénico actual.

Asimismo, también se busca actualizar la figura de Paco Rabal mediante nuevas creaciones cinematográficas. Para ello, se convocará un certamen de cortometrajes que hagan alusión a la figura del homenajeado y que estará orientado a estudiantes de Imagen y Sonido y de Bachillerato.

Por último, cabe resaltar que la celebración del centenario está abierta y en evolución, y contará con la puesta en marcha de un conjunto de acciones complementarias de difusión orientadas a ampliar la visibilidad del proyecto, diversificar sus públicos y fortalecer la presencia del legado de Paco Rabal. Entre estas acciones se contempla la organización de presentaciones públicas, mesas redondas y encuentros temáticos en diversas localidades.

Asimismo, se impulsará la creación de contenidos digitales específicos, tales como cápsulas audiovisuales, piezas documentales breves, publicaciones en redes sociales y materiales interactivos que permitan mostrar, de manera accesible, el valor de la figura de Francisco Rabal.