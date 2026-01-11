El centenario de Rabal y el cine social protagonizan las sesiones gratuitas de la Filmoteca en Cartagena

Cartel de la programación - CARM

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes retoma su actividad gratuita en Cartagena el próximo jueves con una programación que en el primer trimestre del año estará protagonizada por la conmemoración del centenario del nacimiento de Paco Rabal y por el ciclo 'Cine y trabajo' en el que se proyectan películas con temática social y laboral.

La programación, que se podrán disfrutar los jueves a las 18.30 horas, en la sala de la Fundación Mediterráneo (calle Mayor, 11), de forma gratuita hasta completar aforo, comienza el 15 de enero con la doble sesión con el documental 'Paco, mi padre' de Benito Rabal y la película 'Los santos inocentes' de Mario Camus, obra con la que Paco Rabal obtuvo el Premio de Interpretación Masculina en el Festival de Cannes 1984 ex aequo con Alfredo Landa, uno de los hitos de la filmografía española.

De Paco Rabal también se proyectará otras cuatro de sus obras más destacadas de los años 50 y 60, como los clásicos de Luis Buñuel 'Viridiana' -el 12 de febrero- y 'Nazarín' -el 5 de marzo-, 'Hay un camino a la derecha' de Francisco Rovira -5 de febrero- y 'Los desafíos' de Claudio Guerín, José Luis Egea y Víctor Erice -12 de marzo-.

En cuanto al ciclo 'Cine y trabajo', cabe destacar las proyecciones el 22 de enero de 'El 47', la película de Marcel Barrena protagonizada por Eduard Fernández y que narra la historia real de Manuel Vital, quien secuestró la línea de autobús 47 para exigir servicios para el barrio barcelonés de Torre Baró; el 26 de febrero del documental 'El año del descubrimiento', de Luis López Carrasco sobre los disturbios y protestas por el cierre de fábricas y el desmantelamiento industrial en la Cartagena de los 90; y el 26 de marzo 'Matria' de Álvaro Gago Díaz, la película que retrata a Ramona, una mujer de 40 años con múltiples trabajos que hace lo que puede para dar un futuro mejor a su hija.

Las sesiones de la Filmoteca regional en Cartagena en el primer trimestre del año también contarán con los clásicos 'El ángel azul', de Josef von Sternberg protagonizado por Marlene Dietrich, el 29 de enero; y 'Vestida para un asesinato' de Roy William Neill, la última de las 14 películas en las que Basil Rathbone dio vida a Sherlock Holmes y que se podrá disfrutar el 19 de febrero.