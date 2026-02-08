El Centro Cultural de Cajamurcia en Cartagena acoge el miércoles la charla 'Pioneras Científicas'

Cartel del evento - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural de Cajamurcia en Cartagena acogerá el próximo día 11 de febrero la charla 'Pioneras científicas', en el Día Internacional de la niña y la Mujer y la Ciencia. El evento celebrará en dicha sede (Calle Puerta de Murcia, 22) a las 19.00 horas y la charla será ofrecida por la periodista y gestora cultural, Lola Gracia, en una actividad de entrada libre hasta completar aforo y copatrocinada por la UIMP (Universidad Internacional Menéndez y Pelayo).

Gracia explicará la vida y logros de cinco mujeres, cuyos trabajos han cambiado el curso de la historia, como son Hedy Lamarr, Rita Levi-Montalcini, Grace Hopper, Ruth Handler y Marion Donovan. Ellas tuvieron el coraje de trabajar en pos de sus sueños. Sus proyectos científicos y empresariales han cambiado el rumbo de la humanidad, a pesar de tener todo en contra.

En ocasiones, los obstáculos surgían de la sociedad de la época, donde todo se fraguaba en un mundo de hombres. En otras, las propias familias o terribles guerras de por medio dificultaban las investigaciones y las creaciones de estas increíbles pioneras.

Rita Levi-Montalcini descubrió el Factor de Crecimiento Nervioso (NGF, por sus siglas en inglés), algo que revolucionó la neurociencia, ya que permitió entender cómo las neuronas crecen, sobreviven y se comunican. Un elemento muy importante para comprender enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer y el Párkinson.

Grace Hopper fue la primera en "hablar" con los ordenadores, gracias a la creación del primer compilador para un lenguaje de programación. Hedy Lamarr creó la técnica de transmisión en espectro ensanchado de frecuencia que fue la base del wifi, el bluetooth y el GPS.

Por su parte, Ruth Handler, no sólo fue la creadora de Barbie, una muñeca que nace con la filosofía de que la mujer podrá ser y hacer todo lo que se proponga, sino que también inventó los primeros implantes mamarios para las mujeres que eran sometidas a una mastectomía, como fue su propio caso.

Finalmente, Marion Donovan creó algo que, sin duda, ha transformado la rutina de las familias: el pañal desechable. Su historia es igual de apasionante que la de sus compañeras.