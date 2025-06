El centro de menores de Santa Cruz y el reparto de inmigrantes, en el acuerdo de Vox con la CARM para los Presupuestos

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha advertido este miércoles en el Palacio de San Esteban que su formación exigirá el cumplimiento "sin matices y sin excusas, hasta la última coma" del acuerdo con su partido que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado de cara a sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad para 2025.

Así, ha señalado que exigirán el cumplimiento con fechas concretas, advirtiendo que "los consejeros que no cumplan deberán dimitir y si no tienen la dignidad para hacerlo Vox pedirá su cese". Además, ha afirmado que "sino son cesados el problema lo tendrá López Miras, y tener un problema con Vox no es bueno para él".

El dirigente de Vox ha precisado que el documento de acuerdos con el Partido Popular estará listo "en las próximas horas o pocos días" para que la ciudadanía pueda verificar que "lo que dice Vox se cumple de la A a la Z y que todo lo que hemos exigido está en ese documento".

Asimismo, ha avanzado que el techo de gasto podría ir la próxima semana al Consejo de Gobierno, y después a la Asamblea Regional, calculando que los presupuestos podrían estar listos "a finales de julio".

EL ACUERDO

Antelo ha anunciado que este acuerdo incluye el cierre del centro de menores de Santa Cruz, en Murcia, "porque Vox lo exige", con previsión de hacerlo efectivo después del verano, cuando se inicie el curso escolar, para reconvertirlo en una residencia de mayores o un espacio sociosanitario. También ha destacado que respecto a la inmigración, pretenden establecer convenios de colaboración con países de origen para devolver a menores, realizando pruebas periciales "a quienes se autoperciben como tales".

Al hilo, ha remarcado que rechaza "el reparto del señor Sánchez" en materia migratoria, al que vincula con "Puigdemont desde Waterloo, un golpista de la justicia".

Además, ha insistido en que "en los centros educativos se debe enseñar cultura española, ni cultura marroquí ni lengua árabe ni se celebra la Marcha Verde" asegurando que "todo ello va a salir de los centros educativos".

Así, también ha indicado que en este acuerdo se va a rechazar el Pacto Verde y se va a hacer un fondo de maniobra para el campo murciano ya que "no se entiende que en la Región de Murcia no existiera con anterioridad".

Por último, el líder provincial de Vox ha insistido en que van a "eliminar el gasto superfluo" y modificar la ley de participación institucional, el primer paso para suprimir las subvenciones a sindicatos y patronal, con el objetivo de reducirlas inicialmente un 25% y dejarlas "a cero euros" en esta legislatura.