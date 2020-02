El Centro Párraga acoge desde este lunes un taller de artes escénicas para la creación de personajes

Publicado 09/02/2020 13:59:36 CET

MURCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espacio 0 del Centro Párraga de la Consejería de Educación y Cultura tiene programado para esta semana el taller 'Teatro físico: la exploración del cuerpo y las emociones', que impartirán los profesores de arte dramático Gabriel y Anu Almagro desde mañana lunes y hasta el próximo 14 de febrero.

Este taller, organizado por Aye Cultura Social (Ayeklawn), está dirigido a actores, bailarines y personas interesadas en las artes escénicas, a las que ofrece herramientas de trabajo que permitan activar la imaginación para la creación de personajes en las obras de teatro.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, indicó que "desde el Centro Párraga ofrecemos formación innovadora para que los artistas sigan progresando y cuenten con las herramientas adecuadas para impulsar su carrera y su creatividad".

El trabajo del taller se centrará en el desarrollo de ejercicios grupales e individuales de teatro físico, ejercicios vocales y de imaginación, explorando diferentes aspectos de la creación escénica y de la capacidad creativa de cada alumno. Los interesados en asistir a este taller pueden obtener más información sobre esta actividad y sobre cómo inscribirse en la página web del Centro Párraga www.centroparraga.es.

El ilicitano Gabriel Almagro es licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD) y realizó posteriormente un Máster en Actuación con la compañía teatral polaca Song of the Goat Theatre, en colaboración con la Universidad Metropolitana de Mánchester.

Durante los últimos diez años, Almagro se ha dedicado a la exploración del teatro físico en su vertiente polaca. Así, en 2018, trabajó como actor con la compañía polaca Teatr Piesn Kozla/Song of the Goat Theatre en la obra 'Anty-Gone. Tryptyc'. También colaboró con la compañía Studio Matejka en Valtimonteatteri (Helsinki, Finlandia) donde creó una obra de teatro físico llamada 'Turvallisin ja Onnelissin maa' sobre los inmigrantes sin papeles en Finlandia.

Anu Almagro (Helsinki, 1980) es una actriz finlandesa, profesora de actuación y directora, que trabaja en todo el mundo. Su interés en el trabajo de performance está profundamente arraigado en las tradiciones culturales y nace de una conexión entre las personas que la llevaron a Polonia por primera vez en 2004.

En 2007 se convirtió en actriz de Teatr Piesn Kozla/Song of the Goat Theatre, una compañía de teatro internacional galardonada con múltiples premios con sede en Breslavia (Polonia). En 2011, Anu creó su propia compañía de teatro, Odra Ensemble, que estrenó e interpretó 'We will leave only bone- reflections of Eurydice' en Breslavia (Polonia) y Salónica (Grecia) hasta 2013.