El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre logra la supervivencia de dos mochuelos excavadores procedentes de Miami

Uno de los dos ejemplares de mochuelo de madriguera o excavador que llegaron de forma accidental al puerto de Cartagena a bordo de un crucero procedente de Miami - CARM

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle y los agentes medioambientales de la Región de Murcia han logrado garantizar la supervivencia de dos ejemplares de mochuelo de madriguera o excavador que llegaron de forma accidental al puerto de Cartagena a bordo de un crucero procedente de Miami, en Estados Unidos.

La actuación comenzó en febrero de 2025, cuando las aves, agotadas tras la travesía, fueron detectadas en la embarcación y, una vez en tierra, recogidas por agentes medioambientales de la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad.

Su traslado inmediato al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre permitió comprobar su estado de salud, asegurar su atención en condiciones adecuadas y activar el procedimiento necesario para hacer posible su recuperación y su posterior retorno.

La llegada de estos dos mochuelos de madriguera a Cartagena supuso una situación excepcional, que exigía rapidez, criterio técnico y sensibilidad hacia la fauna silvestre.

La respuesta ofrecida por los agentes medioambientales y por el Centro de Recuperación de Fauna permitió estabilizar la situación y sentar las bases para el desenlace positivo.

Los dos ejemplares permanecieron inicialmente bajo cuidado especializado en la Región de Murcia, donde se verificó su estado y la ausencia de identificación. Ese primer paso fue esencial para preservar a los animales y encauzar correctamente un proceso complejo, en el que intervino el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hasta culminar con su repatriación.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, ha subrayado que "esta es una historia bonita, con final feliz, que demuestra el valor de contar con unos servicios públicos preparados, con profesionales comprometidos y con recursos especializados capaces de actuar con rapidez cuando una especie silvestre necesita ayuda".

Ferreira ha remarcado que "sin la intervención inicial de los agentes medioambientales y sin el trabajo técnico y veterinario realizado en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, la pervivencia de estos dos ejemplares no habría sido posible".

Asimismo, ha añadido que "la Región de Murcia volvió a demostrar su capacidad de respuesta y su compromiso con la conservación de la biodiversidad, desde la atención más inmediata hasta la coordinación administrativa posterior".

"Cada actuación de este tipo refleja un trabajo muchas veces discreto, pero enormemente valioso, que realizan a diario los agentes medioambientales y los profesionales del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre", ha señalado la secretaria autonómica.

"En este caso, además, esa dedicación ha permitido que dos animales que llegaron a nuestra costa en circunstancias totalmente ajenas a su medio hayan podido volver vivos y en buenas condiciones a su lugar de origen", ha agregado.

Ferreira ha resaltado que el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle constituye una infraestructura de referencia en la atención de animales silvestres y en la coordinación de actuaciones vinculadas a la conservación.

También ha destacado el papel de los agentes medioambientales, "que son con frecuencia los primeros en intervenir sobre el terreno y cuya experiencia resulta fundamental para proteger la fauna y actuar con eficacia ante cualquier incidencia".