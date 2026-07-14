El Centro Regional de Hemodonación atiende a más de 29.000 donantes en el primer semestre del año

La consejera de Salud, Isabel Ayala, visita el Centro Regional de Hemodonación - CARM

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación atendió a 29.349 donantes, 3.644 de ellos nuevos, durante el primer semestre de 2026, y registró 23.662 donaciones de sangre, 769 de plasma y 285 de plaquetas, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha visitado este martes el centro, donde ha destacado que durante los meses de verano son necesarias entre 200 y 250 donaciones de sangre diarias para garantizar el abastecimiento de los hospitales de la Región.

El Centro Regional de Hemodonación garantiza el abastecimiento de sangre y componentes sanguíneos a todos los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) y sus actividades principales incluyen la extracción y promoción de donaciones, así como la gestión del programa de trasplante de progenitores hematopoyéticos (médula ósea).

También actúa como centro de referencia para la realización de diferente metodología diagnóstica.

La campaña de captación de donantes de sangre, que se realiza a lo largo de todo el año, se intensifica en los meses de julio y agosto con itinerarios que incluyen los hospitales públicos de las nueve áreas de salud, así como puntos de extracción móviles en zonas de playa.

El objetivo de esta movilización de recursos es mantener un suministro constante y concienciar a la población sobre la necesidad permanente de componentes sanguíneos, también en vacaciones. En este sentido, la consejera ha apelado "a la generosidad de los murcianos para seguir salvando vidas también en verano".

Para hacer frente a la demanda de sangre durante el periodo estival se han habilitado más de 140 puntos de donación y las unidades móviles recorrerán más de 10.000 kilómetros a lo largo de la Región en busca de solidaridad.

Gracias a las donaciones, los profesionales del SMS pueden atender a diario a pacientes que necesitan trasplantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos oncológicos, entre otros.

Donar sangre es un acto rápido, seguro y solidario, que garantiza la disponibilidad continua de componentes sanguíneos para mantener el nivel y calidad asistencial actual en los hospitales de la Región.

Los requisitos para ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kilogramos, no padecer anemia y estar en buen estado de salud. Antes de cada donación se realiza una breve entrevista médica para garantizar la seguridad del proceso y resolver cualquier duda.

PLASMAFÉRESIS

La Región comenzó en junio de 2022 un programa específico para la donación de plasma, la plasmaféresis, que ha permitido conseguir 3.881 donaciones de plasma altruista por aféresis (2.374 litros).

En 2025, el Centro Regional de Hemodonación registró 1.234 donaciones de plasma, que se emplea para tratar enfermedades como la hemofilia y algunos tipos de inmunodeficiencia.

Desde que se puso en marcha el programa de plasmaféresis en la Comunidad, se ha multiplicado por 9 el número de donantes, al pasar de 114 en 2022 a más de 1.068 en la actualidad.