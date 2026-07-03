El Centro Regional de Hemodonación intensifica la campaña de verano para garantizar las reservas de sangre

Archivo - Una persona donando sangre. Imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación, dependiente del Servicio Murciano de Salud (SMS), ha intensificado su campaña de verano con el objetivo de garantizar las reservas de sangre durante los meses estivales, un periodo en el que son necesarias entre 200 y 250 donaciones diarias para atender la demanda de los hospitales de la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad.

La campaña contará con más de 140 puntos de donación y las unidades móviles recorrerán más de 10.000 kilómetros por la Región durante julio y agosto, con paradas en hospitales públicos de las nueve áreas de salud y en distintos puntos de playa.

La directora del Centro Regional de Hemodonación, Marisa Lozano, ha recordado que "la regularidad en las donaciones es vital porque la sangre es un tejido vivo que no se puede conservar indefinidamente" y ha señalado que algunos de sus componentes, como las plaquetas, solo pueden utilizarse durante cinco días.

Durante el primer semestre de 2026, el Centro atendió a 27.412 donantes, de los que 3.453 realizaron su primera donación. En ese periodo se obtuvieron 22.100 donaciones de sangre, además de 705 de plasma y 257 de plaquetas.

Las personas interesadas en donar deben tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kilogramos, tener un buen estado de salud y no padecer anemia. Antes de cada extracción se realiza una entrevista médica para garantizar la seguridad del proceso.

Los puntos y horarios de donación permanentes en agosto son el Centro Regional de Hemodonación (Murcia), de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas; el hospital Santa María del Rosell (Cartagena), los miércoles de 17.00 a 21.00 horas; el Centro Santa Rosa de Lima (Lorca), el primer y tercer jueves de cada mes, de 17.30 a 21.30 horas; y el hospital Virgen del Castillo (Yecla), el último jueves del mes, de 17.30 a 21.30 horas.

"La regularidad en las donaciones es vital porque la sangre es un tejido vivo que no se puede conservar indefinidamente", indica la directora del Centro Regional de Hemodonación, la doctora Marisa Lozano.