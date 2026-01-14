El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre 0+, 0-, A+ y B- ante la escasez de reservas en los hospitales

Niveles de sangre disponible por tipos - CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN

MURCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha vuelto este miércoles a hacer un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente de los tipos 0+, 0-, A+ y B-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

Los niveles son más críticos en el caso de estos tipos de sangre, para los que el Centro llama a donar de forma urgente; mientras que los donantes de A- y AB- pueden hacerlo en dos o tres días y los del resto --B+ y AB+-- de forma habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo en el punto fijo habilitado al efecto, situado en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, de 15.00 a 21.00 horas.

Además, este miércoles se hacen extracciones de sangre de 9.30 a 14.00 horas en el salón de actos del hospital Virgen de La Arrixaca y el CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena; y de 17.00 a 21.00 horas en el centro de salud Cieza Este y el consultorio médico de La Algaida.