El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre 0- ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos

Estado de las reservas de sangre en la Región de Murcia
Estado de las reservas de sangre en la Región de Murcia - CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 10:43
@epmurcia

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha hecho este jueves un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente del tipo 0-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

En concreto, el Centro apunta que los niveles de sangre son más críticos en el caso del 0-, por lo que llama a donar sangre de este tipo de forma urgente; mientras que los donantes de 0+ pueden hacerlo en 2 o 3 días y los del resto de manera habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo este jueves en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, hasta las 14.00 horas.

Además, durante la jornada se hacen extracciones de sangre desde las 17.30 a las 21.30 horas en el consultorio médico de La Aljorra, en Cartagena; en el centro de salud Totana Norte y en la segunda planta del Centro de Especialidades Santa Rosa de Lima, en Lorca.

El Centro Regional de Hemodonación recuerda que todos los días se necesitan donaciones de sangre para ayudar a mejorar el estado de salud de personas que han sufrido accidentes de tráfico, problemas oncológicos, partos complicados o intervenciones quirúrgicas, entre otros.

Contador