Los centros educativos Cierva Peñafiel, Santiago Grisolía y Maristas, ganadores de la VIII edición de MasterChem

Participantes de la octava edición de Masterchem, el concurso de química de la Universidad de Murcia - UMU

MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos vencedores de la octava edición de MasterChem, el concurso de química de la Universidad de Murcia (UMU), han sido Cierva Peñafiel (Murcia), en la categoría de Primaria; Santiago Grisolía (Callosa de Segura), en Secundaria; y Maristas Sagrado Corazón (Alicante), en la categoría de Bachillerato.

Los segundos premios han recaído sobre los centros Vicente Ros (Cartagena), Cruz de Piedra (Jumilla) y Santiago Grisolía, mientras que la medalla de bronce ha sido para Cruz de Piedra, IES José Martínez Ruiz 'Azorín (Yecla) e IES Federico Balart (Pliego) en sus respectivas categorías.

Los equipos finalistas tuvieron que enfrentarse a una serie de pruebas sorpresa propuestas por el comité académico y en las que debían identificar entre varios medicamentos cuales contenían vitamina C y aspirina y en qué cantidades; mientras que los más pequeños tuvieron que investigar qué cereales contenían mayor cantidad de hierro.

Antes de alcanzar esta prueba, los nueve equipos se enfrentaron a un 'escape room' por la Facultad, organizado por Mystery Motel y dinamizado por los actores de El Hechizo, en la que se creó una UCI improvisada en los pasillos del centro tras activar por error un experimento olvidado en los sótanos del edificio.

PREMIOS INTERNACIONALES

Además de distintos premios materiales, el equipo ganador de Secundaria obtuvo el pase directo al certamen internacional de divulgación 'Ciencia en Acción', que tendrá lugar en San Sebastián; mientras que el centro de Bachillerato obtuvo la participación en las experiencias de Física y Química para Bachillerato organizadas por la Facultad de Química de la UMU.

Por su parte, los tres centros ganadores recibieron la invitación para la feria divulgativa 'Madrid es Ciencia'. También el IES Santiago Grisolía recogía el reconocimiento de pase a las Olimpiadas Europeas de Ciencias Experimentales, celebradas este mes de mayo en Lund, Suecia.

MasterChem, que cuenta ya con más de 4.000 participantes directos desde su creación, tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas y químicas entre el alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El concurso está organizado desde 2017 por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia, junto con docentes de la Facultad de Química, y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La iniciativa cuenta también con el apoyo de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia; la Facultad de Química de la Universidad de Murcia; la Real Sociedad Española de Química - Sección Territorial de la Región de Murcia; el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Región de Murcia y Asociación de Químicos de la Región de Murcia; la Asociación Española de la Olimpiada Europea de Ciencias Experimentales; la Escuela Internacional de Doctorado; el Centro Nacional de Referencia de la Familia Profesional Química; la Cátedra Villapharma; y las empresas Tecnoquim, Proquilab, Gedilab, Linasa y Los Chicos del Agua.