Cerca de 1.200 opositores optaron este domingo a 98 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Un total de 1.180 opositores, de los 2.773 aspirantes inscritos en la convocatoria, optaron este domingo a una de las 98 plazas de auxiliar administrativo (C2) en el Ayuntamiento de Cartagena, de las que una docena son para el turno de discapacidad.

Se trata de la oposición más multitudinaria convocada por el Consistorio, tanto en número de aspirantes como de plazas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

A la prueba, que movilizó un importante aparato logístico en el que participaron unos 200 empleados públicos, asistió el concejal de Personal, José Ramón Llorca.

El examen se desarrolló con "total normalidad" en más 70 aulas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en concreto en las sedes de Ingeniería Industrial (Antiguo Hospital de Marina), Telecomunicaciones (Antigones) y en la Facultad de Ciencias de la Empresa, antiguo CIM.

La prueba, que tuvo una duración máxima de 120 minutos, constó de un ejercicio escrito con un cuestionario de 100 preguntas tipo test, más 10 preguntas de reserva con respuestas alternativas.

Cada pregunta contenía cuatro respuestas, de las que solo una será correcta, determinadas por el Tribunal y relacionadas con el temario detallado en la convocatoria.

El ejercicio se valorará de cero a 60 puntos, siendo necesarios 30 para superarlo. Las preguntas están disponibles en el portal municipal 'Selecta', donde se publicarán en los próximos días los resultados, tras la corrección anónima y mecanizada.

Desde Recursos Humanos se dió una serie de recomendaciones a los opositores, como asegurarse del aula y edificio asignado, localizarlo previamente y acudir con la debida antelación.

Una de las novedades de la prueba fue el sistema de llamamiento, ya que los opositores recibieron un alerta en su móvil en el que se indicaba el aula donde debían realizar el examen.

En el dispositivo participaron efectivos de Protección Civil y Policía Local para garantizar el tráfico fluido y el correcto desarrollo de la prueba.

Las calificaciones del ejercicio, así como toda la información sobre este y otros procesos selectivos del Ayuntamiento de Cartagena, está disponible en 'Selecta', el portal municipal para la gestión integral en la selección del empleo público.