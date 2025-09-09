Cerca de 65.000 murcianos visitaron un país extranjero en julio, con Francia, Portugal e Italia a la cabeza

Archivo - Una playa de San Pedro del Pinatar - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO - Archivo

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 64.836 habitantes de la Región de Murcia visitaron un país extranjero en julio, con Francia (23.505), Portugal (7.099) e Italia (7.093) a la cabeza.

Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El resto de destinos más visitados por los residentes en la Región fueron Reino Unido (5.307), Alemania (3.631), Bélgica (2.284), Marruecos (1.645), Países Bajos (1.304), Grecia (979 ) y EEUU (908).

Por lo que hace al turismo interior, 465.788 residentes en la Región visitaron otras comunidades autónomas españolas, principalmente Comunidad Valenciana (207.091), Andalucía (103.389) y Castilla-La Mancha (42.914).

MÁS DE 111.000 TURISTAS EN JUNIO

La estadística del INE también revela que en junio --el mes más actualizado hasta la fecha-- llegaron a la Región 111.350 turistas, de los cuales 24.683 eran de Reino Unido y 11.748, franceses.

Por nacionalidades, les siguieron los de Países Bajos (9.784), Alemania (9.219), Marruecos (5.970), Irlanda (5.508), Bélgica (5.160), Suecia (4.235), Italia (3.919) y EEUU (3.369).

Los valencianos, por otra parte, fueron con 78.200 los principales emisores de turismo durante el mes de julio. Les siguieron los madrileños (74.746) y los andaluces (51.632).