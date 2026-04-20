Cerca de 69.000 murcianos se vacunan de nuevo frente al neumococo para protegerse de neumonías, sepsis o meningitis

Imagen de archivo de una enfermera suministrando una vacuna. - EUROPA PRESS

MURCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 69.000 personas mayores de 18 años se han vacunado de nuevo frente al neumococo desde que el Gobierno regional inició, el pasado septiembre, la campaña dirigida a cerca de 150.000 murcianos mayores de 65 y menores con enfermedades crónicas para administrarles una dosis de refuerzo. En concreto, han recibido la vacuna antineumocócica conjugada de 20 serotipos (veintevalente), que mejora la protección frente a esta enfermedad, causante de neumonías, sepsis o meningitis.

La Comunidad ha sido la primera en realizar esta vacunación de recuerdo con una dosis que mejora la protección de la población vulnerable. Una campaña de revacunación cuya alta participación ha permitido que la mitad de los potenciales destinarios ya hayan recibido su dosis de refuerzo en menos de ocho meses, según han informado desde el Ejecutivo regional, que ofrece uno de los calendarios vacunales más amplios para proteger a la población de enfermedades.

Por este motivo, la vacuna frente al neumococo conjugada de 20 serotipos comenzó en septiembre de 2025 a administrarse en personas que se hubiesen vacunado hace 5 años o más con las vacunas anteriormente disponibles, aproximadamente el 10 por ciento de la población de la Región de Murcia. Cada año se vacunan por calendario aquellas personas que cumplen 65 años o a las de menor edad en las que se detecta una condición de riesgo de enfermedad neumocócica invasiva y que no se hubiesen vacunado previamente.

La enfermedad neumocócica, causada por el neumococo o Streptococcus pneumoniae, se manifiesta en neumonía, sepsis o meningitis. Esta es una causa importante de enfermedad inmunoprevenible en todo el mundo, con una considerable morbi-mortalidad.

Las personas de 65 años o más, niños menores de 5, adultos a partir de 18 años con condiciones de riesgo (enfermedad pulmonar crónica, hepatopatía crónica, enfermedad cardiovascular, asma o diabetes mellitus) y personas inmunodeprimidas son especialmente susceptibles de padecerla y presentar un cuadro más grave.

El Consejo de Gobierno acaba de autorizar a la Consejería de Salud a contratar el suministro de vacuna antineumocócica conjugada de 20 serotipos para el programa de vacunaciones de la Región de Murcia correspondiente a 2026, por importe superior a 3,4 millones de euros. En concreto, se prevé la adquisición de un total de 70.000 dosis de este tipo de vacuna.