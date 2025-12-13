Cerca de 80 profesionales se reúnen para fomentar el bienestar desde una perspectiva de salud en Atención Primaria

El 'IV Encuentro de Salud Comunitaria: Semillero Comunitario' en el Centro Municipal La Rosaleda de Algezares - CARM

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'IV Encuentro de Salud Comunitaria: Semillero Comunitario' en el Centro Municipal La Rosaleda de Algezares (Murcia) congregó la pasada semana a unos 80 profesionales del ámbito sanitario y de los servicios sociales en una jornada organizada con el objetivo común de mejorar el bienestar de la población desde una perspectiva de salud y no de enfermedad.

La directora general de Atención Primaria, María José Marín, inauguró este encuentro profesional, enmarcado en la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria 2023-2026 del Servicio Murciano de Salud (SMS) y que refuerza el trabajo colaborativo.

Las 14 zonas básicas de salud del Área de salud Murcia Oeste, cuyo hospital de referencia es la Arrixaca, y los activos comunitarios de cada territorio están desarrollando líneas de acción compartidas que abordan necesidades reales de la población, para lo que cada centro de salud cuenta con un grupo multidisciplinar que trabaja junto con agentes clave de la comunidad como educadores sociales, trabajadores sociales y asociaciones.

Entre las principales áreas de trabajo destacan las relacionadas con ocio saludable en personas mayores, ocio y participación juvenil, prevención de diabetes y obesidad infantil, del deterioro cognitivo y de la soledad no deseada en mayores, así como atención a las personas vulnerables.

Esta edición contó con la participación de algunos de los activos en salud de la línea 'Ocio saludable en mayores', incluyendo la actuación del coro de lírica municipal, que aportó un momento cultural y de convivencia. Además, los pedáneos de Algezares y Los Garres colaboraron activamente en la organización y desarrollo del encuentro, a fin de reforzar el compromiso comunitario