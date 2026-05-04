Cerca de 8 de cada 10 turismos vendidos en la Región de Murcia son electrificados, híbridos o de gas

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MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado un total de 1.672 matriculaciones de turismos durante el pasado abril, lo que supone un incremento del 18,25% respecto al mismo mes del año anterior. Del total, 1.273 unidades correspondieron a motorizaciones electrificadas, híbridas o de gas, lo que equivale a cerca del 76% de las ventas, según el último informe de Faconauto.

El desglose mensual por tipo de combustible muestra que, frente a este volumen de vehículos alternativos, las matriculaciones de turismos de gasolina se situaron en 347 unidades, un 12,59% menos que en abril de 2025, mientras que las de diésel alcanzaron las 52 unidades, registrando un descenso interanual del 41,57%.

En cuanto al comportamiento del mercado en el acumulado de los cuatro primeros meses del año, la Región de Murcia suma 6.554 turismos matriculados, cifra que representa un aumento del 14,34% frente al mismo periodo de 2025.

En este periodo, las motorizaciones electrificadas, híbridas y de gas acumulan 4.978 matriculaciones (+31,83%), mientras que los vehículos de gasolina y diésel contabilizan 1.345 y 231 unidades, respectivamente, con caídas del 14,93% y el 38,40% en comparación con el pasado año.

Respecto a otras categorías, el mercado de vehículos comerciales ligeros cerró abril con 232 unidades matriculadas (-2,1% respecto a abril de 2025). En el acumulado del año, este segmento suma 1.050 unidades, un 9,8% más que en los primeros cuatro meses de 2025.

Por su parte, el sector de vehículos industriales registró en abril 72 matriculaciones, un 16,3% menos que en el ejercicio anterior, con un acumulado anual de 353 unidades (-25,1%).

El apartado de autobuses y microbuses contabilizó 4 unidades en el mes de abril (-88,6%) y un total de 25 unidades en el periodo enero-abril, lo que supone una disminución del 51% respecto al mismo cuatrimestre de 2025.