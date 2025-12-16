Cerradas al tráfico tres carreteras de la red regional por las lluvias

Europa Press Murcia
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 9:06
MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres carreteras de la red regional permanecen cerradas al tráfico por las lluvias en Alhama de Murcia, Totana y Mazarrón, según la última actualización de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, correspondiente a las 7.00 horas de este martes.

En concreto, son la RM-E10, en Alhama de Murcia, en el paso sobre la rambla de Las Salinas; en la RM-D22, en Totana, en el cruce con la rambla de Lébor, y en la RM-D4, en Mazarrón, en el cruce con la rambla de Las Moreras.

Además, se registra dificultad en la circulación en la RM-19 a la altura de Himoinsa, y en la RMD-18 del Cocón, en Águilas.

