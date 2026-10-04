El CESRM advierte de que el rebrote de la inflación deteriora la capacidad de gasto de los hogares murcianos

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MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM) ha apuntado que la escalada en los precios de los productos energéticos provoca un "acusado repunte de la inflación", que aumenta "más de lo que suben los salarios", una coyuntura que "deteriora la capacidad real de gasto de los hogares".

En su informe de coyuntura socioeconómica y laboral correspondiente a septiembre de 2026, el órgano consultivo valora la coyuntura regional dentro de un escenario global donde "no desaparece la incertidumbre", condicionado por el contexto internacional y la presión en los precios de la energía.

El dictamen del organismo considera que la economía de la Región de Murcia muestra un "tono claramente expansivo" en el mercado de trabajo, con un avance del Producto Interior Bruto (PIB) regional que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) adelanta en un 2,9%, superior a la media española, y "nuevos máximos de empleo".

No obstante, la institución ha advertido sobre "algunas sombras" en la estructura laboral, como los "repuntes coyunturales del paro y la temporalidad", la persistencia de una "acusada brecha de género" y un desempleo juvenil que "continúa siendo elevado", al situarse en el 21,9% entre los menores de 25 años.

En el ámbito agropecuario, la evaluación técnica del CESRM detecta una trayectoria de crecimiento "más pausada que en 2025". En este sector, identifica los costes de producción como un "punto débil en la coyuntura agraria regional" por el encarecimiento de los fertilizantes y la energía, un impacto compensado en parte porque persiste el alza de los precios percibidos por los agricultores, que resulta "leve y ralentizado en el caso de los animales, más robusto y acelerado el de los precios agrícolas".

Respecto a la actividad industrial, el organismo aprecia "bonanza sectorial" y un impulso generalizado en el Índice de Producción Industrial (IPI), con la única "salvedad de los bienes intermedios".

Por contra, la lectura del sector de la construcción expone discrepancias entre los indicadores laborales y la actividad real. El análisis señala que la obra pública "evoluciona claramente a la baja", al tiempo que el precio de la vivienda "sigue elevándose desmesuradamente" y se registra un menor número de compraventas residenciales.

En el sector servicios, la institución contrapone la evolución positiva del comercio minorista frente a "factores de debilidad", entre los que destaca la "declinante cifra de pernoctaciones hoteleras".

Asimismo, el examen del comercio exterior determina que la "significativa recuperación nominal de las exportaciones" se atempera al fundamentarse en el incremento de valor de los bienes energéticos y "no por un mayor volumen en toneladas".

De igual modo, el informe apunta a las cuentas de la Administración regional, donde estima que la Comunidad se aproxima a un déficit de 500 millones de euros, una cifra equivalente a un -1,09% del PIB autonómico en términos de contabilidad nacional.