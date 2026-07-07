El CESRM constata un crecimiento del PIB regional cercano al 3% y reclama avanzar en productividad y calidad del empleo

La Consejera De Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos Y Transformación Digital, Marisa López Aragón, Durante Su Intervención En El CES. - CARM

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM) ha advertido este martes de la necesidad de avanzar en productividad, calidad del empleo, acceso a la vivienda, educación y digitalización para consolidar el desarrollo económico y social de la Comunidad.

Así lo han recogido en la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Región de Murcia correspondiente a 2025, presentada este martes en un acto en el que han participado el presidente del CESRM, José Antonio Cobacho; la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón; en representanción de CROEM, Rosalía Sánchez-Solís de Querol; la secretaria general de UGT Región de Murcia, Paqui Salmerón; la secretaria general de CCOO Región de Murcia, Teresa Fuentes; la presidenta de la Asociación de Consumidores en Murcia, Juana Pérez, y el consejero del CESRM en representación del Consejo de Gobierno, Faustino Cavas.

La primera conclusión de la Memoria constata que la economía regional mantiene un comportamiento positivo en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la desaceleración económica europea. La consejera ha destacado que los datos recogidos en el documento muestran "una Región que tiene retos importantes por delante, pero que sigue avanzando, creciendo y generando oportunidades".

En este sentido, la economía murciana mejora las previsiones iniciales y registra un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) que, a falta de cifras oficiales, ronda el 3%, según los analistas, encadenando así un nuevo ejercicio de expansión, aunque a un ritmo más moderado que en 2024. El CESRM considera que la demanda interna, impulsada por el consumo y la inversión, continúa siendo el principal motor del crecimiento.

EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

En materia de empleo, la Memoria destaca que la Región de Murcia superó por primera vez las 700.000 personas ocupadas durante la segunda mitad de 2025. La consejera ha señalado que "es un dato muy relevante y demuestra la capacidad de nuestra economía para seguir creando empleo".

Asimismo, el CESRM destaca el crecimiento del 1,6% de la población activa respecto al año anterior y el descenso continuado de la tasa de paro regional.

No obstante, la secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Paqui Salmerón, ha advertido de que, aunque "la evolución en la calidad del empleo ha sido buena", "persisten problemas estructurales como una tasa de desempleo todavía elevada y el peso excesivo de ocupaciones de baja cualificación en parte del tejido productivo regional".

En este sentido, el CESRM vuelve a llamar la atención sobre dos cuestiones: la economía irregular y la elevada temporalidad en el empleo público, que alcanza el 32%, muy por encima del objetivo estatal fijado en el 8%.

La Memoria también pone de manifiesto que la siniestralidad laboral en la Región "sigue estando muy por encima de la media nacional", según ha informado Teresa Fuentes 2025 cerró con 37 fallecimientos por accidentes laborales.

Además, Fuentes ha señalado que la Memoria incorpora por primera vez un apartado específico dedicado al estudio de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC). El Consejo concluye que el incremento de estos procesos responde a factores de carácter multifactorial y, principalmente, a elementos estructurales y objetivos, como el envejecimiento de la población trabajadora, el aumento de las patologías musculoesqueléticas y de salud mental, así como las dificultades de respuesta del sistema sanitario.

Por otra parte, en materia de igualdad, la Memoria refleja que las mujeres murcianas presentan un mayor nivel formativo que los hombres, aunque siguen soportando mayores tasas de desempleo, una mayor parcialidad, salarios inferiores y una menor presencia en puestos de responsabilidad. Entre los datos se refleja que aunque la tasa de empleo femenino continúa aumentando, persiste una brecha laboral de 13 puntos porcentuales.

RETOS EN DIGITALIZACIÓN

En materia de digitalización, el CESRM detecta importantes debilidades en competencias digitales, teletrabajo y digitalización empresarial.

Así, el sector TIC regional representa únicamente el 0,75% del empleo TIC nacional. Únicamente el 8,9% de las empresas dispone de especialistas TIC, frente al 16,8% registrado en el conjunto del país, al tiempo que el CESRM advierte de la existencia de una brecha de género en el sector digital.

Además, el 39,3% de la población se encuentra en riesgo de exclusión digital, frente al 33,5% de media nacional, lo que sitúa a la Región de Murcia como la segunda comunidad autónoma con peor resultado, solo por detrás de Extremadura.

La Región también registra el porcentaje más bajo de teletrabajo de España, ya que solo el 4,4% de las personas ocupadas trabaja a distancia, frente al 14,8% de la media nacional.

En el ámbito educativo, la Comunidad presenta la ratio más elevada del país de alumnos por ordenador, con tres estudiantes por equipo frente a los 2,2 de la media nacional.

La consejera ha destacado, no obstante, que "tenemos ámbitos de especialización con un enorme potencial, como la inteligencia artificial, la industria 4.0, las tecnologías agroalimentarias o la salud digital. Tenemos brechas que cerrar, pero también fortalezas muy importantes sobre las que construir".

FORMACIÓN

La Memoria señala que la Región incrementa la inversión educativa, el gasto autonómico en educación este 2025 ha alcanzado los 2.0.70 millones de euros, pero aún así mantiene déficits estructurales que condicionan el empleo, los salarios y la cohesión social.

El consejero del CESRM en representación del Consejo de Gobierno, Faustino Cavas, ha señalado que la inversión educativa alcanza máximos históricos y "continúa siendo el principal factor de igualdad de oportunidades". En este sentido, ha asegurado que "la formación mejora claramente las oportunidades laborales" y que "más educación significa más salario".

Por su parte, la secretaria general de UGT Región de Murcia, Paqui Salmerón, ha afirmado que "hay una relación directa entre la formación y las oportunidades laborales" y ha defendido que "hay que adaptar las formaciones a lo que está exigiendo el mercado".

En este sentido, entre las principales conclusiones, la Memoria destaca que la formación continúa marcando la diferencia en el mercado laboral, ya que la tasa de paro desciende hasta el 8,6% entre quienes poseen estudios superiores, e insiste en reforzar la inversión educativa.

No obstante, el CESRM identifica como uno de los principales retos el abandono educativo temprano. La Región registra una tasa del 20,6%, la más elevada de España.

COMERCIO Y VIVIENDA

La presidenta de la Asociación de Consumidores en Murcia, Juana Pérez, ha señalado que "el comercio murciano ha sido uno de los más dinámicos de España", aunque ha advertido de que pierde establecimientos tradicionales, aumenta la concentración empresarial y avanza hacia formatos más digitalizados y de mayor tamaño.

El comercio minorista sigue siendo el principal motor del sector, con un crecimiento del 46,8%. Además, el comercio emplea a más personas que la agricultura, la industria y la construcción, alcanzando en 2025 un total de 124.000 ocupados. Sin embargo, la Memoria también constata el cierre de un mayor número de empresas comerciales.

Por último, el CESRM identifica el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas sociales y económicos de la Región de Murcia. Por ello, el Consejo defiende una estrategia integral que combine un mejor aprovechamiento del parque residencial existente, el incremento sostenido de la oferta de vivienda asequible, la agilización de los procedimientos administrativos y una mayor cooperación entre las administraciones públicas y el sector privado.