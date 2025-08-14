El ciclista Gabriel García completa el reto 'El último de la maratón' para homenajear a los pacientes con cáncer

El ciclista Gabriel García a su llegada a la plaza del Cardenal Belluga, en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Gabriel García ha completado el reto 'El último de la maratón', que ha consistido en recorrer unos 1.100 kilómetros desde la Catedral de Santiago de Compostela hasta la de Murcia para homenajear a los enfermos con cáncer, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En la plaza murciana le ha recibido el alcalde, José Ballesta, junto a miembros de la Corporación municipal y familiares y amigos del deportista, de 27 años y natural de Yecla, así como seguidores que han visualizado su hazaña a través de las redes sociales.

El joven partía desde la plaza del Obradoiro el pasado 10 de agosto, con el objetivo de dar visibilidad y recaudar fondos que irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Hasta la fecha, la iniciativa ha recolectado más de 12.500 euros, entre donaciones directas y la venta de camisetas solidarias.

El reto se ha dividido en cinco etapas, con paradas en Astorga y Los Ángeles de San Rafael (Castilla y León), El Provencio (Castilla-La Mancha), Yecla y Murcia.

En esta última etapa, entre Yecla y la capital del Segura, García ha estado acompañado por un grupo de 30 ciclistas que han hecho su entrada desde la carretera de Santomera y ha recorrido la avenida de La Fama antes de llegar a la plaza de la Catedral.

Gabriel García impulsó este reto con el objetivo de recaudar fondos y rendir homenaje a todas las personas que se enfrentan al cáncer, como varios miembros de su familia. Así, ha recordado a su llegada a Murcia que su padre falleció hace solo unos meses a causa de cáncer y su madre fue diagnosticada este mismo año.