El ciclo 'Clásicos en Enero' continúa esta semana en el Teatro Circo Murcia con 'Yugoslavos' y el mito de 'Marcela'

Archivo - Escena de 'Marcela' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Clásicos en Enero' continúa esta semana en el Teatro Circo Murcia (TCM) con el texto de Juan Mayorga 'Los yugoslavos', que subirá a escena este viernes, a las 20.00 horas, con las entradas ya agotadas desde hace semanas.

Javier Gutiérrez y Luis Bermejo son dos de los protagonistas de esta historia que habla del amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza de las palabras.

La programación en el TCM para este jueves contará con 'Winter Speaks', a las 20.00 horas, un montaje de Sebastián Paladines que combina la danza y el teatro y que transportará al público a un lugar remoto.

Enmarcado en el ciclo 'Clásicos en Enero', llegará al Teatro Circo Murcia este sábado, a las 20.00 horas, 'Marcela (una canción de Cervantes)', una producción de Sociedad Cervantina sobre uno de los célebres personajes del autor de la mano de tres creadoras actuales, Leticia Dolera (directora), Celia Freijeiro (intérprete) y María Folguera (dramaturga).

La semana en el TCM finalizará este domingo, a las 12.00 horas, con una nueva sesión de 'Rock en Familia' y el espectáculo 'I Love Rock and Roll', con el que los niños descubrirán la música de bandas como AC/DC, Metallica, Queen, Ramones o Nirvana.

TEATRO ROMEA

Por su parte, el Teatro Romea abre sus puertas esta semana al humor con 'La ruina', que subirá a escena de viernes a domingo con las entradas agotadas. El show de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull regresa a Murcia para invitar al público a compartir sus anécdotas más embarazosas con el objetivo de hacer también de alguna manera una teatral terapia de grupo.

El Romea acogerá, asimismo, otras dos propuestas de humor. Una de ellas, pensada para todos los públicos, tendrá lugar este sábado, a las 18.00 horas, y contará con Wilbur como protagonista. En 'Fuego salvaje', el actor presentará una historia real y arrebatadora e invitará al público a mirarse en el espejo.

También este sábado, a las 12.00 horas, llegará al Salón de los Espejos un nuevo cuento en inglés, 'Snow White'. Y las princesas seguirán siendo protagonistas este domingo 18, a las 17.00 horas, con la última propuesta de humor de la semana, 'No me toques el cuento', un show que habla del otro lado del "y vivieron felices y comieron perdices".

TEATRO BERNAL Y AUDITORIO DE ALGEZARES

El Teatro Bernal de El Palmar acogerá por su parte este sábado, a las 20.00 horas, el espectáculo 'Zambra de la buena salvaje', una propuesta producida por Elena Carrascal que dirige Alberto Velasco y en la que danza, humor e irreverencia se entrelazan en un monólogo coral donde lo salvaje se traduce en un acto de resistencia colectiva.

La semana finalizará con música en el Auditorio de Algezares este domingo, a las 20.00 horas. El guitarrista y compositor murciano José Herrera 'Estibi' presentará 'Estravagancia rítmica', un concierto-espectáculo instrumental que invita a un viaje emocional y sensorial a través de los momentos clave de una vida.

Un sexteto de músicos con amplia trayectoria fusionará en escena el funk y el jazz-rock de los años 70 y 80 con guiños a las bandas sonoras de cine y televisión de esa época, estando además cada tema precedido por breves piezas sonoras.

Las entradas para todos los espectáculos están a la venta en las taquillas de los teatros --abiertas de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y desde dos horas antes de cada función--, y también a través de las webs 'teatrocircomurcia.es', 'teatroromea.es' y 'auditoriosybernal.es'.